Entra Krohn, sale Pedro

Michael Krohn-Dehli protagonizó la buena noticia de la jornada de ayer en la vuelta al trabajo del Deportivo al completar su primera sesión con el grupo desde que tuviera que pedir el cambio frente al Córdoba, el pasado 20 de octubre. El danés ha superado su lesión muscular de grado 1 en el muslo izquierdo y, aunque todavía no tiene el alta médica, todo apunta a que estará disponible para recibir el sábado al Oviedo. Ayer se ejercitó con total normalidad junto a sus compañeros sobre el césped de Abegondo, al que no pudo saltar Pedro Sánchez, el último blanquiazul en ingresar en la enfermería. Ante el conjunto asturiano Natxo González no podrá contar con el centrocampista alicantino, baja por una lesión miofascial de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.

Pedro había recuperado protagonismo en las últimas dos jornadas, en las que formó de inicio en el triunfo en Riazor ante el Reus, marcando el 2-0 definitivo, y luego en el empate en Las Palmas (1-1). Ahora este problema físico le impedirá gozar de continuidad y Natxo se verá obligado a hacer un cambio obligado en el once. Carles Gil y Fede Cartabia, quien recibió el alta médica la semana pasada aunque no entró en la lista para Gran Canaria, son los relevos naturales para formar en la mediapunta a la espalda de los dos delanteros: Carlos Fernández y Quique González.

No está siendo un arranque de temporada fácil para Pedro Sánchez. La empezó como titular, formando parte del primer once inicial para el estreno en Albacete, pero poco a poco fue perdiendo protagonista hasta el punto de quedarse fuera de varias convocatorias. Ante el Reus se reivindicó con una actuación notable, redondeada con un buen gol, el primero que firmó con la camiseta blanquiazul. Luego Natxo le volvió a dar confianza ante Las Palmas pero ahora esta lesión muscular le obligará a tener que esperar nuevamente su turno.

Tampoco está teniendo suerte Krohn-Dehli, lastrado por los problemas físicos y las dos rojas que vio en Albacete y Alcorcón. Ahora, ya de vuelta, intentará hacerse con un hueco en el poblado centro del campo del Dépor. Natxo sigue sin poder contar con Borja Valle, quien el sábado cumplirá el tercero de los cuatro partidos de sanción tras su expulsión en Córdoba. Además, continúa de baja Sebastián Dubarbier, quien todavía no ha comenzado su reincorporación al grupo.