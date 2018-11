Christian, al banquillo tres años después

Desde que Anquela dirige al Oviedo los cambios en el equipo han sido una constante en la idea de fútbol del jienense. Las variaciones han llegado, tanto en los sistemas de juego -cuatro en un año y tres meses- como en los nombres escogidos para ejecutarlos. Algo que permanecía invariable, sin embargo, era la aportación de Christian Fernández, fijo en todas las alineaciones de Anquela, siempre que lo tuvo disponible, desde que el Oviedo le nombró entrenador. Ante el Mallorca (1-1) en el Tartiere todo cambió. El cántabro se quedó fuera del once titular en la revolución de nombres ante los baleares -tres respecto al anterior partido-, y estuvo en el banquillo de inicio por primera vez en tres años. Desde que el jugador, en su tercera temporada en Asturias reconvertido de forma definitiva a central, llegó al Oviedo y se ganó un puesto en el once, jamás había sido sentado por decisión técnica. La irrupción de Javi Hernández, zaguero del Vetusta, en el primer equipo, ha provocado la caída de Christian, que ahora lucha en los entrenamientos, donde suele ser de los jugadores más entregados, para ganarse otra vez la confianza de Anquela. Ha sido el primer titularísimo afectado por la gran competencia que tiene el Oviedo en su defensa y que será aún mayor si se pone el foco en el siguiente encuentro en Riazor, ya que Alanís y Carlos Martínez podrían regresar a la convocatoria.

De momento ayer, en el entrenamiento matutino a puerta abierta, Anquela probó con dos defensas diferentes en los ejercicios tácticos en El Requexón. La primera de ellas, con muchos titulares, fue la formada por Carlos Martínez, Carlos Hernández, Forlín, Alanís y Mossa. La segunda, con Christian ya incorporado, fue la de Diegui, Jorge Mier, Christian Fernández, Javi Hernández y Jero (del Vetusta).

El cántabro, que ahora tiene que volver a ganarse el puesto en el Oviedo, ha sido siempre titular con todos los entrenadores que ha tenido en el Oviedo, además de ser uno de los futbolistas que con más minutos ha acabado a lo largo del año.

Cuando llegó al Oviedo, en la temporada 2016-2017, procedente del Huesca, Fernando Hierro optó por Carlos Peña en el lateral izquierdo. En la jornada 7, ante el Cádiz, Christian entró al campo por la lesión de su compañero y nadie le volvería a toser. Esa campaña completaría 31 partidos (30 como titular) en los que jugó 2620 minutos. Se perdió cinco partidos, pero ninguno de ellos fue por una decisión técnica. Se ausentó en dos de esos partidos por una roja y por acumulación de amarillas, y en los tres restantes por lesiones.

Con Anquela, el año pasado, dispuso de 37 partidos, todos como titular, y un total de 3287 minutos. Esta temporada, ascendido a capitán, hasta el partido ante el Mallorca era el único jugador de campo del Oviedo que había completado todos los minutos (hasta en el partido de Copa ante los baleares). Ahora lucha por un puesto.

Oswaldo Alanís, de vuelta

Cinco jornadas después de su lesión ante el Alcorcón, en su debut con la camiseta del Oviedo, el mexicano Oswaldo Alanís ya se ve recuperado y espera poder jugar en Riazor . "Estoy listo", repitió varias veces ayer en El Requexón. "Me siento bien. Todos queremos jugar y aportar y estar lastimado no te lo permite. Estoy apoyando al equipo al cien por cien. Me puedo adaptar a cualquier posición", aseguró el zaguero azteca.