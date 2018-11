Expósito: "No necesitamos que nos ayuden pero tampoco que nos perjudiquen"

Edu Expósito se refirió esta mañana a las últimas decisiones del Comité de Competición, que está siendo muy duro con el Deportivo y sin embargo esta semana le retiró la segunda amarilla a Blanco Leschuk y solo castigó con un partido de sanción a N'Diaye, ambos futbolistas del Málaga. "Es muy injusto. No podemos hacer nada. No necesitamos que nos ayude nadie pero tampoco que nos perjudiquen. No es justo", se quejó esta mañana en Abegondo.

Sobre el partido del sábado contra el Oviedo, el centrocampista catalán considera que será "un rival muy duro". "Siempre pone las cosas muy difíciles", aseguró sobre el conjunto asturiano, siempre "correoso". "Es lo que nos esperamos y estamos preparados para eso", indicó el exfabrilista.

Expósito se ha hecho un hueco en el once y espera "seguir mejorando" para asentarse en el equipo titular: "Cada día me encuentro mejor. Me estoy encontrando muy cómodo últimamente". Quiere ayudar al equipo en todo lo que pueda y también con goles, su asignatura pendiente. "No estoy ansioso. Estoy teniendo bastantes ocasiones de finalizar. No estoy teniendo la suerte de que entren. Estoy tranquilo y el gol llegará", añadió antes del entrenamiento matinal en Abegondo.