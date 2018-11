Carlos Fernández: "No fue nuestro mejor partido con balón y fuimos prácticos"

Carlos Fernández celebró el hecho de haber sacado adelante "un partido complicado ante un rival muy duro que te intenta parar". "Ellos tuvieron bastante posesión, prácticamente sin profundidad. Es cierto que a lo mejor no fue nuestro mejor partido, no estuvimos muy precisos con balón y fuimos más prácticos. Me quedo con lo bueno de que tenemos muchos recursos para cualquier situación", analizó el atacante andaluz, "contento sobre todo por la victoria".

"Ellos son muy exigentes. Nosotros no estuvimos muy acertados. No fue un buen día con balón y tuvimos que ser más verticales y buscar los espacios. Estoy contento porque los tres puntos se quedan en casa. Seguimos sumando y dándole alegrías a la afición. Supimos correr con espacios y fueron justos los goles, aunque [el resultado] pudo ser un poco abultado", añadió Carlos, para quien "jugar con Quique es una maravilla".