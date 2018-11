Quique y Carlos sincronizan con el gol

El Deportivo derrochó una pegada brutal frente al Oviedo, personificada en sus dos delanteros: Quique González y Carlos Fernández. El pucelano engordó su cuenta con su tercer doblete de la temporada. Ya lleva nueve goles y encabeza el pichichi de Segunda empatado con Enric Gallego, que ayer anotó de penalti pero no pudo evitar la derrota del Extremadura (2-3) ante Osasuna. El sevillano, que se perderá la visita del lunes 19 a Almería por la convocatoria de la selección sub 19, también vio puerta al definir de manera soberbia un mano a mano ante el portero Champagne. Con su media docena, más los nueve de Quique, los dos delanteros titulares se reparten nada más y nada menos que 15 de los 23 tantos que lleva el Dépor, el equipo más goleador de la categoría. Curiosamente, hasta anoche no se habían sincronizado con el gol, ya que ante el Oviedo fue la primera vez que ambos anotaron en un mismo encuentro.

Quique estrenó su cuenta frente al Extremadura, luego volvió a ver puerta ante el Tenerife y después le marcó un par al Granada y otros dos al Nàstic antes de volver a mojar en Córdoba. Siete dianas, más las dos de ayer. Nueve en total, tres por encima de las que lleva su compañero Carlos. El andaluz tardó más de la cuenta en celebrar su primer gol como blanquiazul, pero tras estrenar su cuenta contra el Málaga le endosó tres al Elche y otro más al Reus antes de festejar el golazo de ayer al Oviedo.

Anoche el Deportivo remató a puerta 14 veces, las mismas que el conjunto asturiano, y seis de ellas fueron entre los tres palos, por solo tres del conjunto carbayón. De esos seis disparos a puerta, cuatro acabaron en gol, una estadística que evidencia la enorme pegada y eficacia del equipo blanquiazul.

También en racha de cara a portería está el central Domingos Duarte, que anoche abrió el camino de la victoria al anotar a la salida de un córner, como en la anterior jornada en Las Palmas. El portugués ya había festejado un tanto con el Dépor en Albacete. El de ayer, por lo tanto, fue el tercero en su cuenta particular y el primero en Riazor. Solo Quique y Carlos llevan más dianas que el luso.