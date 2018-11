"Nos va a venir bien ganar un partido así, corriendo"

Natxo González regresó ayer al banquillo después de la sanción de dos partidos que se le impuso por la expulsión en Córdoba con lo que él definió como una "buena victoria ante un gran rival". Fue sin embargo un triunfo a través de una fórmula distinta a la que tenía acostumbrado el equipo, especialmente en Riazor. "Lo que tratamos es de dominar el mayor número de registros posible", justificó ayer Natxo sobre la empleada ayer ante el Oviedo. "Cuando el partido está equilibrado y el rival te contrarresta lo que te da esta estructura es el poder correr. Ha sido un buen ejemplo y nos va bien ganar un partido así, corriendo", añadió.

El entrenador deportivista, sin embargo, reconoció que en el contundente triunfo ante el Oviedo existieron algunos lunares. "Siempre hay letra pequeña, preocupado me voy siempre", admitió. Natxo concedió que los asturianos habían dominado la pelota durante bastantes tramos del encuentro y apuntó que hubo errores individuales por parte de sus jugadores. "En el juego posicional no hemos estado bien e individualmente no hemos estado bien. Va a haber partidos de estos en los que habrá que jugar a otra cosa", destacó.

La efectividad mostrada en el ataque terminó inclinando el partido para los deportivistas, pero Natxo González prefirió centrarse en el trabajo que existió para generar las ocasiones que permitieron al equipo firmar la goleada. "Han sido situaciones bastante claras en el área contraria, incluso de empujar", recordó. "Hay un trabajo por detrás y las cosas no salen por casualidad", insistió.

Por encima del resto, el entrenador deportivista destacó el tanto de Domingos Duarte porque permitió desatascar para los deportivistas un partido en el que hasta entonces estaban a merced del Oviedo. "Ha sido importante el primer gol, que la cosa estaba muy equilibrada y eso ha hecho que hayan tenido que volcarse un poco más y nosotros estar cómodos en esa transición", argumentó.

Anquela, decepcionado

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, se mostró por su parte muy decepcionado por el marcador final. El técnico del conjunto asturiano señaló que la diferencia de cuatro goles no había sido tal sobre el césped, aunque reconoció la superioridad deportivista. "Es un resultado abultadísimo para los méritos de uno y otro", lamentó tras el encuentro.

Anquela anotó como clave para el resultado la efectividad del Deportivo en el área y su necesidad en la segunda parte de buscar el empate. "Hemos intentado hacer las cosas más arriba, pero el rival no ha perdonado en las que ha tenido y las ha metido. El partido ha estado mucho más igualado de lo que dice el resultado", insistió el entrenador del Oviedo.