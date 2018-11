Quique y Carlos, dos que valen por 15

Son la pareja de moda del Deportivo y de toda la Segunda División. Quique González y Carlos Fernández escenificaron frente al Oviedo su extraordinario momento de forma, el pucelano con su tercer doblete de la temporada y el sevillano con otro tanto más de bellísima factura. Juntos disfrutan y marcan. Sonríen y hacen sonreír a sus compañeros y a todo el deportivismo. Se entienden a la perfección y entre ellos hay una química especial, tanto dentro como fuera del campo. Nueve dianas ha firmado Quique, con las que encabeza la clasificación de los máximos artilleros de Segunda, empatado con Enric Gallego (Extremadura); y seis lleva Carlos. Quince aciertos entre ambos con los que disparan hasta 23 los que ha celebrado el Deportivo en las trece jornadas de Liga que se llevan disputadas. Un promedio de casi dos tantos a favor por partido con el que el equipo blanquiazul se consolida como el más realizador de la categoría.

Nadie marca más que el Dépor, cuya extraordinaria pegada acabó llevándose por delante al Oviedo, el mejor visitante que pasó por el estadio de Riazor en lo que va de campaña. Salvo en el desplazamiento a Alcorcón, donde encajó la única derrota de la temporada (1-0), el conjunto de Natxo González perforó siempre la portería contraria al menos en una ocasión.

Domingos Duarte inauguró la cuenta en la visita a Albacete de la jornada inaugural (1-1) y el central portugués volvió a anotar el primero el pasado fin de semana. Su certero cabezazo a la salida de un córner sirvió para que el Dépor lograra lo más difícil, ponerse por delante en el marcador, y tras el descanso Quique González y Carlos Fernández ampliaron la ventaja con otros tres tantos. Domingos también anotara en la visita a Las Palmas de la anterior jornada, por lo que ya lleva tres en su cuenta, uno más que Borja Valle, quien apenas ha podido participar, primero por una lesión en un dedo del pie y luego por los cuatro encuentros de sanción que le impusieron tras la roja que vio en Córdoba.

Además de Quique, Carlos, Domingos y Valle, también vieron puerta otros tres futbolistas del Deportivo: Pablo Marí, cuyo tanto en el descuento valió los tres puntos frente al Sporting de Gijón (1-0); Christian Santos, que redondeó la victoria en el campo del Nàstic (1-3); y Pedro Sánchez, autor del 2-0 definitivo ante el Reus en Riazor.

El alicantino es el único futbolista de segunda línea que ha mojado hasta el momento. Fede Cartabia anotó el único tanto del Dépor en el encuentro de Copa frente al Zaragoza (2-1) pero en el campeonato de la regularidad el argentino todavía no se ha estrenado. Tampoco lo hicieron otros futbolistas creativos y con llegada como Carles Gil, Vicente Gómez, Michael Krohn-Dehli o Edu Expósito. El exfabrilista, afianzado en el once en las últimas jornadas, volvió a probar suerte en el disparo varias veces ante el Oviedo, todas sin premio. El próximo lunes, en Almería, tendrá una nueva oportunidad para inaugurar su cuenta.