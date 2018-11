"La pegada que tenemos es lo que nos hace diferentes"

Diego Caballo (Salamanca, 1994) afronta con ganas el encuentro de esta noche en Riazor frente al Athletic Club de Bilbao. Quiere "disfrutar" en el Teresa Herrera, y a ser posible quedarse "con el trofeo en casa", pero tiene claro que el partido "importante" de verdad será el del próximo lunes en Almería.

- ¿Ilusiona enfrentarse al Athletic?

-Siempre es llamativo competir contra un club tan histórico y un gran equipo como es el Athletic. Siempre es motivador.

- ¿Es una semana atípica?

-Sí, muy larga. El partido importante es el del lunes. El del Teresa Herrera es para disfrutar, para intentar quedarnos con el trofeo en casa, pero sobre todo el importante es el del lunes.

- ¿Está satisfecho por haber regresado pronto al once tras la lesión que sufrió en Alcorcón?

-Estoy muy contento. Hay que volver a estar al nivel que estaba y volver a coger esa confianza que tenía antes.

- ¿Le está costando recuperar ese punto de forma previo a la lesión?

-Siempre cuesta. Cuando paras por lesión, por enfermedad o por cualquier otro tipo de cosa, siempre cuesta volver otra vez al nivel que estabas antes.

- ¿Cómo está siendo su competencia con Saúl en el lateral izquierdo?

-Muy sana. Lo que hace esa competencia es la mejoría de ambos y del equipo.

- Natxo parece que sigue confiando en usted.

-Esa confianza del míster siempre ayuda al jugador pero hay que confiar en uno mismo siempre.

- ¿Qué les pide el técnico a los laterales?

-Ser protagonistas, cada uno en las funciones que le marca la posición. Los laterales tienen la función de darle amplitud y profundidad al equipo, y en defensa están para ayudar al equipo, para bascular y para apretar. Cada puesto tiene su función y cada jugador la suya.

- Con este sistema el desgaste es enorme para los laterales, ¿ese ida y vuelta constante es el más exigente de toda su carrera?

-Posiblemente sí, pero ya no por el sistema sino por la categoría. La categoría te exige más y tienes que dar más. Si se junta sistema y categoría, posiblemente sí.

- Además de correr más, ¿también hay que decidir más rápido?

-Claro. Se va reduciendo el tiempo de poder pensar. Para eso están las categorías. Cada vez que vas subiendo se va viendo. La toma de decisiones es mucho más rápida y tiene que ser mucho más precisa.

- ¿Centrar es siempre su objetivo o se propone otras posibles soluciones ofensivas?

-Cada vez que se llega arriba es una toma de decisión diferente. No siempre la jugada pide lo mismo y hay que intentar elegir bien.

- El Dépor es un rodillo en Riazor pero a domicilio le sigue costando más.

-Es complicado ir fuera de casa, siempre es difícil puntuar. El rival aprieta, la gente aprieta y siempre se complican más los partidos.

- ¿Qué encuentro prevé el lunes en Almería?

-Va a ser un partido de tú a tú. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en las cosas que sabemos que hacemos bien y, sobre todo, ser como el otro día, que las que tengamos consigamos meterlas.

- ¿Frente al Oviedo se vio la versión más práctica del Dépor?

-Puede ser. No siempre vas a estar bien con balón y no siempre te vas a encontrar a gusto en el terreno de juego, y hay que sacar otras armas que también tiene el equipo.

- Lástima que en Almería no vaya a poder estar Carlos Fernández, que está con la sub 21.

-Sí. Lleva goles, suma trabajo y es partícipe de casi todas las acciones del juego. Será una baja importante pero intentaremos mejorarla o igualarla.

- ¿A medida que pasan las jornadas el equipo asimila mejor el sistema de Natxo?

-Sí. Se está viendo. El equipo cada vez está cogiendo automatismos mucho más rápido, los movimientos son más fluidos y en la esencia del equipo se va notando.

- ¿El Dépor es el conjunto de Segunda que practica un fútbol más vistoso?

-Por el tipo de jugadores que tenemos es el tipo de fútbol que tenemos que hacer. No sé si es más vistoso o no, pero para nosotros es más práctico. Buscar otras cosas que no nos convienen, no nos hace bien.

- ¿Contra el Oviedo fue una demostración de que también hay un plan B?

-Lo que sucedió el otro día está también trabajado. No siempre vas a estar bien con balón y no siempre vas a ser el protagonista del partido. Hay que saber sufrir. Se vio el otro día que el equipo supo sufrir y al final la pegada que tenemos es lo que nos hace diferentes.

- ¿Tener una plantilla amplia y compensada a la larga acabará marcando diferencias con otros equipos quizá más limitados?

-Es una temporada muy larga, con muchos partidos, y hay que estar preparados para todo. Nosotros tenemos 24 o 25 jugadores que pueden ser partícipes de cualquier partido, que pueden hacerlo bien en cualquier jornada. Esa competencia y ese nivel alto que estamos teniendo durante toda la semana es lo que hace difícil el once cada domingo. Eso es lo que nos hará llegar lo mejor posible a final de temporada.

- Los números del Dépor son notables, pero todavía no alcanzan para auparse a la zona de ascenso directo.

-Lo importante es estar ahí arriba y poder en cualquier momento dar un golpe y colocarte ahí. Hay otros equipos que están haciendo una gran temporada igual que nosotros y hay que pelear por estar ahí. Lo importante no es despegarse, es poder en cualquier momento meterse ahí arriba, y cuando nos metamos, intentar no salir.

- Hace unos meses estaba en el Fabril y ahora es titular en el Dépor, ¿se está cumpliendo todo tal y como lo había soñado?

-Sí. Estar en un equipo como el Deportivo y luchar por un ascenso siempre es muy bonito, y es lo que la gente sueña y lo que todos soñamos.

- En verano decidió quedarse para luchar por convencer a Natxo. Arriesgó y ganó.

-En la vida es cuestión de arriesgar. Si no arriesgas, es muy difícil que te salgan bien las cosas.

- ¿Sufre por el Fabril?

-Sí, claro, porque en el Fabril tengo, aparte de compañeros, grandes amigos, y sufro y soy un sufridor más. No se merecen la situación que están teniendo. Espero y deseo que vayan tirando para arriba porque se lo merecen. Son grandes jugadores y poco a poco espero que vayan hacia arriba.

- ¿Se ve como un referente para los canteranos?

-Cualquier jugador que sube del Fabril al primer equipo, sobre todo los primeros años, es un aliciente más para la gente que está en las categorías de abajo. Cuando parece que a lo mejor está más lejos de lo que piensas y hay alguien que sube y participa, pues parece que no te queda tan lejos y que puedes llegar.