Natxo González: "No me quita el sueño ser líderes"

El entrenador deportivista Natxo González aseguró esta mañana que "no le quita el sueño" colocarse en puestos de ascenso directo o ser líderes de la clasificación a estas alturas del campeonato. El técnico subrayó que lo importante es ganar mañana en Almería y que la posición en la tabla resulta "anecdótica". "Voy a estar feliz si ganamos, pero no porque nos pongamos líderes. En este momento no es lo que más me quita el sueño", subrayó.

Natxo pronosticó un partido "de ida y vuelta" que vendrá marcado por las ausencias en los deportivistas. El entrenador no podrá contar con Carlos Fernández, convocado por la selección sub 21. En su lugar, adelantó Natxo, jugará Christian Santos, un delantero con características diferentes a las del sevillano. El técnico deportivista, sin embargo, no cree que afecte al juego. "Un jugador no nos va a hacer cambiar el estilo", defendió. "Es un jugador más de área, muy buen rematador, de juego aéreo. No va a modificar nuestra estructura", insistió sobre Christian.