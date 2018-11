A la caza del ascenso directo

Al Deportivo se le ha presentado esta jornada la oportunidad que quizá merecía desde hace semanas por juego y resultados. El rendimiento de los blanquiazules no llegó acompañado de una de las dos preciadas plazas de ascenso directo, pero esta noche en Almería (21.00 horas) podría por fin alcanzarlas de lograr la victoria. Para Natxo González, sin embargo, el asalto a esas posiciones no es lo principal a estas alturas del campeonato, sino mantener la dinámica que ha permitido al equipo instalarse en los puestos de cabeza.

El técnico deportivista aspira a prolongar en los Juegos del Mediterráneo la racha de ocho partidos consecutivos sin perder y las buenas sensaciones que traslada su juego. Tendrá que hacerlo a domicilio, donde las prestaciones de los deportivistas siempre han estado por debajo de las que muestra en Riazor.

Salvo en Tarragona, donde logró una convincente victoria, el equipo de Natxo no tiene la misma soltura y en sus últimos dos desplazamientos suma dos empates (en Córdoba y Las Palmas). En ese sentido, Almería no representa de antemano un territorio agradable para los blanquiazules.

Los andaluces han sumado hasta la fecha 13 puntos en su estadio, han ganado los cuatro últimos partidos y tan solo ha encajado dos goles en esos compromisos. Después del revés que sufrieron la jornada pasada ante el Rayo Majadahonda (2-0) necesitan además un triunfo que les permita engancharse de nuevo a la zona noble de la clasificación.

De todo están prevenidos los deportivistas, que comparecen en Almería con el aval de su contundente victoria ante el Oviedo de la jornada pasada (4-0) pero al mismo tiempo con una baja sensible en la alineación. Natxo González no podrá contar esta noche con la participación de Carlos Fernández, convocado por la selección sub 21. En su lugar ha confirmado a Christian Santos, un futbolista alejado de las características del sevillano.

Habrá que ver de qué manera se adapta el juego de los deportivistas a las condiciones del venezolano y si el técnico adopta una versión más directa de la que acostumbra. En Riazor ante el Oviedo ya se pudo ver a un Deportivo con matices nuevos basados en el contragolpe y esta noche en Almería podría ampliarse el repertorio de un conjunto que suma variantes conforme pasan las jornadas.

El resto de la alineación se mantendrá prácticamente invariable con respecto a la jornada anterior, aunque existen algunas dudas en posiciones que suelen bailar en los planes de Natxo. El lateral izquierdo se mantiene entre interrogantes después de que Caballo y Saúl se hayan alternado en los partidos recientes. El rendimiento del cántabro en el Teresa Herrera el pasado miércoles, sin embargo, puede devolverle al equipo titular esta noche en Almería.

El trío de centrocampistas también está en el aire. La recuperación de Krohn-Dehli podría dejar a Edu Expósito en el banquillo esta jornada. El danés acompañaría en esa posición a Álex Bergantiños y Vicente Gómez. También hay dudas en la mediapunta, donde Cartabia podría regresar a la titularidad después de su lesión en el lugar de un Carles Gil que no dejado sensaciones plenas.

El venezolano será esta noche titular en la delantera por la ausencia de Carlos Fernández, convocado con la selección. Será el segundo partido de inicio para él.