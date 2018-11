Natxo confirma a Christian

"No que quita el sueño", zanjó ayer Natxo González cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que el equipo acabara la jornada como líder si ganaba en Almería. Esa opción la frustró el Alcorcón con su triunfo sobre la bocina ante el Elche, pero entre la prioridades del técnico deportivista no figuraba por el momento esa posición de privilegio que a estas alturas considera "anecdótica".

"Voy a estar feliz mañana (por hoy) a la noche si ganamos, pero no por el hecho de que nos pongamos líderes", aseguró ayer Natxo. "Como decimos todos es anecdótico y lo importante es estar ahí. Es bonito y genera ilusión, pero a mí personalmente en este momento no es lo que más me quita el sueño", añadió Natxo.

Los desvelos del entrenador blanquiazul se centraban en preparar un partido en el que tendrá que sustituir a uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Ante el Almería esta noche no estará Carlos Fernández, convocado por la selección sub 21, y en su lugar jugará Christian Santos. Natxo González no tuvo reparos ayer en adelantar que el venezolano compartirá la delantera con Quique González, destacó las variantes que añadirá al equipo y negó que vaya a condicionar el estilo de juego. "Un jugador no nos va a hacer cambiar el estilo", aseguró. "Sí que es un jugador quizá distinto a los demás. Es más un jugador de área, buen rematador y con juego aéreo, pero creo que no va a modificar nuestra estructura. Es planteable que el hecho de jugar Christian nos haga modificar algo, pero de momento no lo tengo previsto. Tengo una posible variante, pero creo que puede actuar de la misma manera que lo están haciendo los demás", argumentó Natxo, quien al mismo tiempo pronosticó un partido de "ida y vuelta" en el que deberán minimizar las "pérdidas".