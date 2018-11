Natxo: "El punto no me sabe a nada; fuimos inferiores y soy el responsable"

Natxo González lanzó un mensaje muy autocrítico tras el partido al considerarse el "responsable" del mal partido realizado por el Deportivo en Almería. "No hemos estado bien. El rival ha sido superior y lo mejor es el punto. Sabíamos que harían la presión alta y dejarían espacios a la espalda de la defensa. Eso lo hacen muy bien pero había que salir de ahí y no fuimos capaces. Fuimos inferiores en todos los sentidos, en los duelos individuales, en el cuerpo a cuerpo, en las disputas... Estoy disgustado. Cuando veo a mis equipos así soy el responsable, me considero el responsable -recalcó el técnico del Dépor-. Mi toma de decisiones no ha sido buena para el tipo de partido que era. Este es el aprendizaje".

A su juicio, lo de menos era el dibujo táctico porque en "el otro fútbol" el equipo coruñés tampoco estuvo bien. "Daba igual que jugáramos en rombo, que en rectángulo, con cinco atrás o con cinco adelante. Aparte de eso está el otro fútbol y en eso tampoco estuvimos bien, entendiendo que ahí están los números del Almería en casa y no era fácil. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Por eso me siento responsable, porque no había preparado al equipo para responder a lo que tenía enfrente", insistió.

Natxo lamenta la mala imagen del Dépor como "colectivo". "Veo a mi equipo y no me gusta. Cuando un colectivo no funciona y ha propuesto sobre el campo lo que ha hecho, yo me considero el máximo responsable por encima de los jugadores. Cuando el colectivo no funciona es responsabilidad mía, por eso estoy incómodo. Este punto no me sabe a nada", añadió el vasco.

También se refirió Natxo a su propósito con la entrada de Didier Moreno y Michael Krohn-Dehli tras el descanso. Quería "mejorar algo" después de una primera parte en la que "estábamos siendo superados en todos los sentidos". Su objetivo con los cambios era "tratar de tener el centro del campo por lo menos con algo más de disputa a nivel físico, tener alguna opción de subir algún peldaño en intensidad y agresividad para a partir de ahí poder hacer algo, porque el camino que llevábamos no era el correcto".

Por otra parte, descartó que se pueda ver a domicilio la misma versión que el equipo coruñés suele mostrar en Riazor. "El Dépor de casa no lo vais a ver fuera, es imposible. Es impepinable", zanjó Natxo, aunque su deseo es "parecerse lo más posible" al equipo que brilla habitualmente como local. "Es muy difícil 100% igual fuera que en casa", comentó el técnico vitoriano. En cualquier caso, espera que lo de Almería no se repita: "No me gustaría ver más fuera el Dépor de hoy".

Por último, valoró la importancia del punto sumado gracias al disparo de Fede Cartabia: "El que no se consuela es porque no quiere. Lo bueno de esto es que sin estar bien sumas un punto. La genialidad de un jugador, en este caso Fede, te da un punto. Es lo que nos da tener jugadores de estas características".