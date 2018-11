Otra reacción a tiempo

El Deportivo sacó petróleo de los Juegos Mediterráneos a falta de escasos minutos para que concluyese el partido. Hizo algo muy similar a lo que había sucedido dos semanas atrás en su visita al Estadio de Gran Canaria de Las Palmas. En la isla anotó Domingos Duarte sobre la bocina tras una jugada a balón parado; ayer, lo hizo Fede Cartabia con un disparo que pareció envenenarse a medida que el balón se acercaba a la portería del Almería, tanto que sorprendió a René, meta local.

No es la primera vez que los deportivistas comienzan por debajo en el marcador y son capaces de puntuar, independientemente del juego desarrollado. Solo frente al Alcorcón los coruñeses sucumbieron, ya que no encontraron la fórmula de batir a un adversario que, como ayer el Almería, había sido muy superior. El Nástic en Tarragona también empezó mandando, pero el Deportivo mostró argumentos suficientes para remontar y vencer por dos goles de diferencia (1-3). Algo parecido sucedió en Riazor contra el Málaga cuando los de la Costa el Sol se adelantaron, pero Carlos estuvo oportuno para establecer las tablas. Del resto se encargo el árbitro, sobre todo con la expulsión de Quique por un remate de chilena.

Esta capacidad de reacción, que viene marcada y avalada por las individualidades, mantiene al cuadro blanquiazul entre los puestos de privilegio, aunque sigue sin entrar entre los dos primeros al completarse cada una de las catorce jornadas que se llevan disputadas. Esta vez es cuarto. Tampoco es un asunto que obsesione a Natxo González, el entrenador, ni a los futbolistas. Todos ellos parecen mucho más preocupados por las formas, por ejemplo por lo que ofrecieron ayer en los Juegos Mediterráneos. Algo no iba nada bien cuando el técnico deportivista realizó dos cambios en el descanso. Algo no le cuadraba. La respuesta la dio el mismo en la sala de prensa, donde reconoció que no había sabido preparar a su equipo para este partido. Buenas palabras. Los hechos demuestran que hay otras muchas cosas que sí sabe preparar. Por algo solo acumula una derrota y fue en su visita al campo del actual líder.