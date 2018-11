Carlos y Valle completan el arsenal

El Deportivo, máximo goleador de Segunda con 24 tantos, tiene por primera vez al completo todo su arsenal ofensivo. Carlos Fernández se reincorporó ayer al grupo en Abegondo tras participar en dos encuentros con la selección española sub 21 y Borja Valle tiene vía libre para competir una vez cumplidos sus cuatro partidos de sanción. Además, Quique González completó con normalidad el entrenamiento de ayer después de no pisar el césped en la sesión de recuperación del martes en Almería. Los tres están a disposición de Natxo González, al igual que Christian Santos y Fede Cartabia. Por lo tanto, los cinco atacantes blanquiazules están ahora mismo aptos para jugar, una situación novedosa que no se había producido nunca en las catorce jornadas que se llevan disputadas.

Por unos motivos u otros, sobre todo lesiones y sanciones, Natxo no había tenido nunca listos a la vez a los cinco jugadores más ofensivos de la plantilla. Carlos Fernández llegó con la temporada empezada y se perdió los primeros tres encuentros, además del más reciente en Almería. Christian no pudo iniciar el campeonato por lesión y luego se perdió dos compromisos, el de Liga ante el Sporting y el de Copa contra el Zaragoza, por la llamada de la selección venezolana.

Mucha más continuidad tuvo Quique, aunque no plena, ya que fue baja en dos jornadas tras lesionarse en Tenerife y tampoco pudo ayudar contra el Elche al tener que cumplir un partido de sanción por la roja que vio ante el Málaga. Precisamente frente al Elche marcó por última vez Borja Valle. En la siguiente jornada, en Córdoba, fue expulsado y el castigo fue durísimo: cuatro partidos de sanción. Anteriormente Valle se había perdido cinco duelos por un problema en el dedo meñique del pie derecho.

Peor suerte con las lesiones tuvo Fede Cartabia, que cayó en Albacete, en el estreno liguero, y también en Tarragona, en la séptima jornada. Reapareció frente al Oviedo y volvió a entrar desde el banquillo en Almería para rescatar un punto con su gol en la recta final. El argentino pide paso en la línea atacante del Deportivo, por fin al completo. Pedro Sánchez, otro de los jugadores de corte más ofensivo, también está disponible para la competición. Todavía no recibió el alta de la lesión por la que se perdió los últimos dos encuentros, pero trabaja con normalidad desde la semana pasada y, por lo tanto, obtendrá la autorización de los médicos a tiempo para poder entrar en la lista para recibir a Osasuna, siempre y cuando Natxo González opte por incluirlo.

Todas las semanas el técnico tiene una difícil papeleta a la hora de definir sus convocatorias, pero ahora todavía más. A excepción de Sebastián Dubarbier, que sigue de baja, los otros 23 jugadores de la plantilla están disponibles. Entre ellos, Carlos Fernández, que vuelve con muchas ganas tras la llamada de la sub 21. El andaluz, segundo máximo goleador blanquiazul con seis tantos, califica como "muy bueno" el primer tercio de Liga que ha hecho el Dépor y espera prolongar el sábado la buena dinámica de juego y resultados en Riazor. Prevé un "partido duro" ante Osasuna, un rival siempre "muy intenso".