Cambio en la sala de máquinas

La reincorporación de Carlos Fernández y de Borja Valle ofrece a Natxo González más posibilidades para configurar el equipo en la zona de vanguardia, en la que el andaluz parece que volverá a ocupar un lugar en la alineación, tras ser baja en el partido de Almería a causa de la llamada de la selección sub 21. El berciano tendrá que esperar. Además de la novedad del atacante sevillano, el entrenador deportivista se plantea si cambiar casi al completo el medio el campo, eso que se le da por llamar el rombo, zona en la que solo se mantendría Vicente Gómez si el técnico vitoriano confirma ante Osasuna lo que estuvo ensayando ayer en Abegondo. De ser así Pedro Mosquera, Krohn-Dehli y Fede Cartabia formarían con el canario el centro del campo blanquiazul ante el cuadro navarro.

El entrenador blanquiazul gusta de motivar a sus futbolistas y no siempre lo que ensaya tiene una respuesta inmediata en forma de cambios en la jornada siguiente, en este caso mañana contra Osasuna. Aunque de confirmarse lo que hizo ayer Álex Bergantiños, Edu Expósito y Carles Gil, titulares en la última salida a Almería, dejarían su puesto en el once iniciar al medio de A Gaiteira, al danés y al argentino. Habría otro damnificado de ese encuentro que sería Christian Santos, aunque ayer estuvo entre los elegidos, para que Quique González volviese a formar pareja con Carlos.

Pucelano y sevillano son los goleadores del Deportivo en esta temporada, pues entre ambos marcaron quince de los 24 goles que lleva el equipo coruñés en las primeras catorce jornadas, aunque el entrenador también está satisfecho con el trabajo de Santos; pero además recupera a Borja Valle, que ya cumplió los cuatro partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición tras ser expulsado en Córdoba. El ataque está al completo y con el esquema por el que apuesta parecen sobrar dos futbolistas, por lo menos de entrada. También sobran en el centro del campo, donde se prevén tres novedades, sin olvidar que Didier Moreno también tiene sus opciones debido al desgaste que realiza en cada encuentro.

Lo que parece inamovible es la zaga, aunque por lo que se vio ayer en Abegondo es posible que vuelva a haber cambios en el lateral izquierdo. En Almería jugó Saúl García, pero ayer el técnico blanquiazul ensayó con Diego Caballo, el zaguero zurdo por el que apostó el vitoriano desde que comenzó la temporada hasta que se lesionó.

Ambos se están alternando en la izquierda de la zaga, además sin la oposición de Dubarbier, que se sigue recuperando de la lesión. El argentino y Pedro Sánchez son los únicos futbolistas del plantel deportivista que causan baja médica. El media punta estaba entrenándose con la plantilla aunque sin el alta médica, pero se resintió de la dolencia que padece en el bíceps femoral de la pierna izquierda.