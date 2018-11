O fútbol é moito máis, para min

Durme líder o Deportivo, que non ten moita importancia, pero é importante ao mesmo tempo. Si, xa sei que repetín o mesmo termo. Do que se trata é de gañar e se o equipo está no primeiro posto é porque vai cumprindo e os demais non, pero nesta vez teñen aínda que xogar o Alcorcón e o Málaga. O salientábel para min é a forma de gañar, de xogar. Polo que ollei, o Deportivo tentou manter a fidelidade ao seu sistema, pero adaptado ao estado do céspede, asolagado pola cantidade de auga que caeu onte en A Coruña. Toque, pero tamén desprazamento en longo. Foi un equipo eficaz, como se amosa en case todos os partidos, porque arriba é quen de marcar con case nada e atrás mantén a porta sen encaixar polo traballo defensivo e polo rol de porteiro. Intervén pouco, pero cando o fai decide. En partidos como estes, co campo cheo de auga, hai algún que non mancha nin as medias pero seica que sae nas fotos. Nun partido destes os que salientan son eses sobre os que non caen as cámaras. Nestes tempos é doado de empregar termos do basque, como ese invento de asistencia. Polo visto tirar un córner e que alguén remate xa o é. Pois vale. Grande virtude. E o resto do partido? Hai algo que dixen hai xa un tempo, para tirar faltas e dar tres pases diríalle aos técnicos do Deportivo que fichasen a don Luis -Luis Suárez- que estou certo de que aínda a toca mellor que ninguén. Porque abonda con iso, con tocar tres pelotas e facer non sei que se che tocan un pouco. Iso si, o que ara noventa minutos que non teña un erro co balón. Pois vale.