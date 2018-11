Cartabia: "Tenemos un objetivo pero tampoco hay que volverse locos"

El argentino Fede Cartabia, centrocampista ofensivo del Deportivo, ha admitido este martes que habría preferido jugar el domingo ante el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano y no en el Cerro del Espino, donde el conjunto madrileño disputará su primer partido como local esta temporada.

"Preferíamos jugar en el Wanda, está claro, pero nos toca jugar en esa cancha (Cerro del Espino). Ellos también van a jugar su primer partido ahí, es un equipo que juega muy bien al fútbol y va a ser difícil. Intentaremos ir a por los tres puntos, que nos hacen falta para seguir creciendo", comentó en rueda de prensa.

El Deportivo afrontará esa cita por primera vez en la temporada en posiciones de ascenso directo a LaLiga Santander. "Llevábamos varios partidos intentando estar ahí. Desde que arrancamos, tenemos un objetivo, pero tampoco hay que volverse locos. Quedan muchos partidos y es lindo verte ahí, pero está todo muy apretado", señaló.

Cartabia ha aportado al Deportivo un gol y cuatro asistencias, dos de ellas en el partido del pasado sábado ante el Atlético Osasuna (2-0), en el que reapareció como titular y disputó los 90 minutos jugando como mediapunta.

"Quizá por el tipo de juego que hacemos puede que sea un poco más cómodo estar en esa posición, pero me ha tocado jugar en punta y también he estado cómodo, con aciertos y errores, como todos", dijo.

El jugador blanquiazul abogó por "tocar madera" con respecto a las lesiones que le han impedido tener regularidad en el equipo en el primer tramo de la temporada.

Un deseo que comparte su entrenador, Natxo González, quien tras el partido con el Atlético Osasuna le consideró un jugador "diferente", pero también un "desordenado" a nivel táctico, algo que, en opinión del técnico, conlleva aspectos positivos y negativos.

"Me lo tomo bien porque eso me ayuda a mejorar, a tener más registros como jugador. Creo que si un técnico te lo dice es porque de verdad lo necesita el equipo, no porque él quiera, y es verdad que tácticamente debo mejorar un poquito y se lo agradezco a él porque me ayuda a crecer también", declaró.

Sobre la lucha por el ascenso directo, indicó que hay "varios equipos metidos en la pelea con el mismo objetivo, con plantillas muy buenas", entre ellos, el Alcorcón, al que entrena Cristóbal Parralo, quien la temporada pasada dirigió al filial deportivista y, posteriormente, al primer equipo entre Pepe Mel y Clarence Seedorf (de octubre a febrero, 13 partidos de Liga).

"El trabajo de (Cristóbal) Parralo es muy bueno. Lo felicitamos desde aquí porque es un chico que trabaja muy bien. Hay varios equipos que van a estar ahí hasta el final, va a estar muy apretado, y eso también va a estar lindo para todo", pronosticó.

Cristóbal no triunfó en el primer equipo del Deportivo, pero sí en el Alcorcón, algo que Cartabia achacó, entre otras cosas, a que se hizo cargo del equipo madrileño "desde la pretemporada".

"Ha tratado su idea desde el principio y creo que tiene unos jugadores muy buenos, que se han adaptado muy bien y eso se nota. Son muy fuertes de local y también ganan de visitantes algunos partidos. Están ahí por méritos propios", advirtió.

LA 'FINAL DEL SIGLO'

Al jugador argentino del Deportivo Fede Cartabia le han preguntado hoy la imagen que ha dado el fútbol de Argentina con los incidentes relacionados con la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors: "Es muy triste", ha declarado, y les deja "malparados", ha añadido.

"Da un poco de tristeza y muestra la realidad en la que se vive en Argentina. Lo que debía ser una fiesta terminó en tragedia, hasta pudo pasar a mayores. Es muy triste para el fútbol argentino y nos deja malparados a nosotros porque lo vio todo el mundo, obviamente", indicó en rueda de prensa.

Los disturbios hicieron que la segunda final de la Copa Libertadores entre los dos equipos más populares de Argentina fuera aplazada sin fecha por las heridas que sufrieron algunos jugadores de Boca Juniors cuando el autobús que los trasladaba al estadio fue atacado por hinchas del River.