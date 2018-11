Cuentas pendientes en Afundación

Siete de los 95 accionistas presentes en la junta general del Deportivo celebrada en Afundación tomaron la palabra para dedicar elogios y críticas a la labor del consejo de administración, cuyo presidente, Tino Fernández, trató de dar respuesta a todas las preguntas que le formularon. Contestó a todos al final y solo adelantó una vez su intervención, tras el turno de Miguel Otero, quien se postuló a la presidencia en el proceso electoral que culminó con la asamblea extraordinaria del pasado 12 de julio, aunque finalmente no llegó a presentar candidatura. Otero recordó que aquella junta fue impugnada en su momento por discrepancias sobre el nuevo sistema de delegación de acciones y que el caso sigue "en pleno proceso judicial" después de que, según relató, el club solicitara sucesivas suspensiones. "Da pena haber acudido a la vía judicial, pero si queremos un partido limpio, no nos queda otra", argumentó el expresidente de la Federación de Peñas del Deportivo y exconsejero del Lugo. En ese sentido, informó de que el próximo martes 4 de diciembre está fijada una audiencia previa en el juzgado. También denunció la desaparición de accionistas del libro de registros, a lo cual Tino Fernández respondió con dureza. "No se puede ser más sinvergüenza. ¿Cómo puede decir que borramos accionistas del libro de registros? Usted está mal de la cabeza", le contestó.

En su extensa batería de respuestas, el máximo dirigente blanquiazul recordó cuál fue su procedimiento cuando intentó, sin éxito, el adelanto electoral en la anterior etapa antes de convertirse en presidente del Deportivo. "Junté tres veces las acciones y todos los accionistas se presentaron ante notario. Esa es la diferencia, muy importante, que todos comparecieron ante notario", recalcó. Comparó su proceder con el de Otero, según Tino con irregularidades. Para demostrarlo presentó para su estudio "un subconjunto pequeño" de delegaciones, que fue examinado y "son todas falsas según el informe pericial".

Otero lamentó las "zancadillas" que, en su opinión, le puso el consejo de administración para que no hubiera elecciones anticipadas en las fechas que él propuso. "No supo jugar limpio en el proceso electoral. Se dedicaron a tumbar nuestra tentativa de adelantar las elecciones, argumentando que había fotocopias y wasaps para desacreditar", afirmó Otero, en desacuerdo con "las reglas de juego distintas" que, a su juicio, impuso el club para delegar "saltándose la ley y los estatutos". Cuestionó los datos de las cuentas sobre gastos de gestiones deportivas, relativas a las comisiones de los representantes. La temporada pasada ascendieron a 5,3 millones cuando, según las cuentas de Otero, el club "debería haber pagado 1,8". "Hay una desviación de tres millones", se quejó.

Entre las muchas cuestiones que Otero afeó al consejo, afirmó que "el señor Fernández obliga a los técnicos del fútbol base a firmar dos contratos, uno con cuantía económica y otro sin retribución; engaña a la Federación y al trabajador; lo puede despedir y que se vaya con una mano delante y otra detrás". "No se obliga a nadie a estar en el Deportivo -contestó Tino-. Todos los que firman están porque quieren y no tenemos ningún pleito con ninguno, así que no me venga con películas ridículas. Todo el mundo tiene su contrato y está dado de alta en la Seguridad Social".

José Alonso Cabarcos fue el primer accionista en tomar la palabra. Lo hizo para referirse a la mala gestión deportiva y elogiar la económica. También trató el tema de los arcados de Riazor, "Tenemos que activar eso -le contestó el presidente blanquiazul-. Es un activo que tiene su valor. Son casi 1.000 metros cuadrados y nuestro objetivo es ponerlo en producción".

Xosé Iglesias Salorio hizo algunas alabanzas, sobre todo en el apartado económico, y también críticas. Aseguró sentirse "timado" por la decisión del consejo de no continuar el proceso judicial contra el anterior presidente, Augusto César Lendoiro, después de que la fiscalía y la jueza no apreciaran ningún delito. "El Deportivo ha hecho lo que tenía que hacer. Si la justicia y la fiscalía entienden que no [hubo delito], lo que tenemos que hacer es dar paso a la siguiente etapa y pasar pantalla, como se suele decir", argumentó Tino.

Manuel López Cascallar, por su parte, formuló varias cuestiones, una de ellas para conocer la posición del Deportivo ante la posibilidad de jugar un partido de Liga fuera de España en el futuro. "No nos lo hemos planteado. Tebas es bueno generando dinero. Hay cosas en las que se equivoca pero hace más cosas bien que mal", comentó sobre el presidente de LaLiga.

Ransés Pérez, asesor de Otero, solicitó, entre otras cuestiones, más información sobre el préstamo con Abanca, a lo que Tino respondió que se pueden dar explicaciones "hasta el límite de que eso pueda ser utilizado en nuestra contra". Chelo Rey criticó la gestión deportiva y calificó como "curioso" que el Deportivo "tenga 23.000 abonados y vayan al campo 16.000 de media". Por último, Domingo Diz se mostró "orgulloso de ver las cuentas claras" y animó a los seguidores blanquiazules a ir a Riazor.