Tino: "Estoy muy ilusionado con lo que veo en el campo"

Tino Fernández se pronunció al finalizar la junta sobre el respaldo mayoritario que obtuvo y la marcha del equipo hasta el momento en la competición. "De la temporada, que es lo que de verdad me importa y me preocupa, contento de cómo vamos hasta ahora, pero queda mucho. Acabamos de superar el primer tercio y realmente quedan muchos partidos", advirtió. "Estoy muy ilusionado con lo que vemos todos los deportivistas en el campo y también con lo que no vemos, que son las relaciones, las ilusiones, las actitudes del grupo entre ellos, el cuerpo técnico, la dirección deportiva... En ese sentido me hace albergar esperanzas de tener un buen final", añadió el presidente deportivista.

Tino también se pronunció sobre la deuda del club y la manera en la que afecta a la gestión. "La buena noticia es que la deuda baja y que vamos dejando cada año una poquita en el camino. No lo vamos a resolver de un día para otro, ni siquiera estando en Primera División, pero no cabe ninguna duda de que el objetivo es estar en Primera cuanto antes", reflexionó. "La deuda está estructurada, se puede competir en Segunda División, pero queremos volver cuanto antes a Primera. Si no ascendemos, que desde luego solo pensamos en ascender, seguiremos siendo competitivos porque pienso que el problema se ha estructurado bien. Aparte de eso seguimos siendo el Dépor, seguimos teniendo una afición potente, patrocinadores potentes y una buena recaudación por taquillas y abonos en comparación con otros equipos de Segunda" , indicó.

El presidente también se refirió a la posibilidad de reforzarse en el mes de enero: "El mercado todavía no se abrió y eso es criterio de la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Tenemos una plantilla muy completa y solamente en el caso de alguna salida, que tampoco cuento con ella, se plantearía".