Bóveda y Somma apuntan al equipo titular

Natxo González organizó ayer un partido de once contra once en Abegondo. De un bando formaron juntos Dani Giménez, con Eneko Bóveda, Michele Somma, Pablo Marí y Saúl en defensa; Mosquera, Didier Moreno, Vicente y Carles Gil en el centro del campo; más Carlos Fernández y Christian en punta. El técnico mezcló a titulares y suplentes, pero juntó en la misma zaga a Bóveda, Somma, Marí y Saúl. Sin David Simón ni Domingos Duarte, ambos sancionados, Bóveda y Somma (en la imagen superior) apuntan al once.