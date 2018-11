Vicente: "No hay alarma por los resultados fuera"

Vicente Gómez tiene "ganas de volver a ganar fuera", algo que el Deportivo no logra desde la visita a Tarragona del pasado 30 de septiembre. Pese a ello es uno de los mejores visitantes de la categoría, aunque el centrocampista canario reconoce que hay margen de mejora. "Estamos con ganas de volver a ganar. El último día que ganamos fuera fue el día del Nàstic pero no tenemos alarma por esos resultados fuera. Los objetivos y las sensaciones no son acordes pero estamos haciendo relativamente buenos números", señaló esta mañana sobre el rendimiento a domicilio.

El isleño no considera que el compromiso del domingo contra el Rayo Majadahonda sea un partido trampa, porque el potencial del rival es alto pese a ser un recién ascendido. "Partido trampa, no. Somos conscientes de que va a ser muy complicado contra un equipo con mucho desparpajo. Tiene gente quizá no conocida para el público en general pero con el balón hacen las cosas muy bien y son muy intensos en la presión", argumentó Vicente en Abegondo.

"Es anecdótico ahora ser segundos. Estamos contentos por tener muchos puntos pero todavía queda muchísimo", añadió Vicente, que se propone "conseguir una salida más limpia de balón y tener más valentía" para sacar adelante los partidos también fuera de casa. Sobre el nuevo escenario para el duelo del domingo, que se jugará en el estadio Cerro del Espino y no en el Wanda Metropolitano, cree que el Rayo "puede que se encuentre incluso más cómodo".