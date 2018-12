El Cádiz gana al Zaragoza con un gol de Lekic y ya pelea por el ascenso

Desde la remontada en Lugo no hay quien le tosa al Cádiz. El equipo de Álvaro Cervera comenzó la Liga en la zona baja y coqueteando con el descenso y ahora, seis jornadas después, ya es un candidato más a subir a Primera. Un gol de Lekic le otorgó anoche el triunfo ante un Zaragoza (0-1) que sigue levantar cabeza y al que le costará un mundo salvarse después de quedarse a un partido de subir en el pasado ejercicio con Natxo en el banquillo. La sexta victoria consecutiva del grupo andaluz no estuvo exenta de algún susto como el remate solo en el área en el descuento de Álvaro Vázquez, que a punto estuvo de convertirse en el empate. Pero ya antes el equipo amarillo tuvo la oportunidad de aumentar el marcador en una cabalgada de su delantero balcánico, que bien pudo aumentar su renta goleadora de la noche. El conjunto maño se libra, por ahora, de entrar en zona de ascenso y el Cádiz ya se ha ganado un sitio entre los equipos llamados a disputar el play off de ascenso.