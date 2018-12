Cartabia se reincorpora y está disponible

Fede Cartabia se ejercitó ayer con el grupo después de que en la sesión del jueves no saltara al césped al quedarse en el gimnasio para realizar trabajo específico bajo la supervisión de los fisioterapeutas. El argentino está disponible para la competición, aunque en las pruebas tácticas de ayer no formó en el teórico equipo titular sino con los suplentes. Viene de completar los 90 minutos ante Osasuna y Natxo medita reservarlo de inicio contra el Rayo Majadahonda para que no fuerce. Son baja por lesión Dubarbier y Pedro Sánchez.