Iriondo, sobre el Dépor: "Ellos las meten y nosotros no"

El técnico del Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo, compara la propuesta futbolística del Dépor con la de su equipo. "Los números del Deportivo y los nuestros son muy similares a la hora de entender el juego", explicó el entrenador en referencia a registros como los "tiempos de posesión" o el "número de pases" de ambos conjuntos. "Somos el equipo que más llega a la portería contraria, tanto ellos como nosotros, lo que pasa es que ellos las meten y nosotros no. El que sea más fiel a su forma de querer hacer tendrá muchas más oportunidades. Trataremos de ser nosotros. Sabemos que posiblemente no será fácil ante un equipo como el Deportivo pero lo vamos a intentar", prometió.

Sobre las condiciones del estadio Cerro del Espino, espera que esté "aceptable para poder jugar". "He visto que las obras han transformado en cierto modo la fisonomía del estadio. No sé si las habrán acabado. Supongo que no, pero me imagino que el estadio estará aceptable para poder jugar el partido. Eso es lo que nos han prometido", afirmó Iriondo, quien confía en su equipo pese a las bajas. "Van a salir once, y van a salir con todas las ganas del mundo a tratar de ganar", aseguró el técnico.