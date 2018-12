Carlos Fernández, pendiente de pruebas médicas

Carlos Fernández tuvo que pedir el cambio mediada la segunda parte por culpa de unas molestias en los isquiotibiales. Según relató Natxo González, será objeto de pruebas médicas para conocer si sufre alguna lesión. "Estaba notando una molestia en los isquios. Para evitar riesgos mayores ha decidido con criterio pedir el cambio, pero hasta que pasen 24 o 48 horas y se haga una prueba, que me imagino que se le hará por si acaso, pues no sabemos", indicó el técnico sobre la importancia de las molestias del andaluz. Menos grave es el percance que sufrió Edu Expósito, también sustituido. "Simplemente parece carga de gemelos", tranquilizó Natxo sobre el catalán. La plantilla descansa hoy y vuelve al trabajo mañana a las 11.00 horas en Abegondo.