"Estoy muy satisfecho por el trabajo; me voy más tranquilo de cara al futuro"

Natxo González se mostró "muy satisfecho por el trabajo del equipo" en el campo del Rayo Majadahonda. "Nunca damos por bueno un empate. El objetivo es ganar siempre y no lo hemos hecho. Luego están un poco las formas de conseguir las cosas. Lo perfecto no existe. Estoy muy satisfecho por el trabajo del equipo. De cara al futuro me voy más tranquilo a A Coruña después de este partido como visitante con respecto a los últimos. Eso es lo que a mí me sirve. Lo del resultado es muy bonito pero me interesan las formas", destacó.

El técnico del Deportivo elogió la forma de competir de sus jugadores: "Ha sido un partido bonito. Creo que hemos estado bien y hemos competido bien. En muchos momentos hemos estado muy bien con balón y en otros momentos obviamente tienes que recogerte. Creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder hacer un gol, así como ellos en determinados momentos. En líneas generales, me ha gustado mucho el equipo, cómo ha competido".

Sobre la actuación del guardameta Dani Giménez, decisivo con varias paradas de mucho mérito, dijo que es "un chico muy majo, buen tío, buen compañero y además es portero y está para parar". "Es verdad que los porteros te dan puntos y Dani Giménez no puede ser de otra manera. Cuando se le necesita, está", comentó Natxo, quien justificó su apuesta por acabar con tres centrales y dos carrileros largos: "Era una variante que habíamos previsto en el descanso porque nos estaban haciendo daño con los cambios de orientación y llegábamos un poquito tarde. Por un lado, a nivel defensivo queríamos contrarrestar los cambios de orientación y luego en ataque soltar a Gerard y a Saúl porque nos podían dar mucho".