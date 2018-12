Bóveda piensa en el colectivo y no en marcharse

Eneko Bóveda no tiene "intención" de abandonar la plantilla deportivista en el mercado de invierno, según aseguró ayer en la sala de prensa de Abegondo. El defensa comenzó en el eje de la zaga al lado de Domingos Duarte, pero acabó cediéndole el puesto a Pablo Marí y desde entonces tiene un rol más secundario, excepto el pasado domingo que regresó a la titularidad en el lateral derecho.

"No tengo ninguna intención de nada. Estoy totalmente enfocado en el Deportivo, en este proyecto que tenemos, en el que estamos todos aunque participemos más o menos, aunque te vaya muy bien o muy mal. Por encima de todo nos debemos a este proyecto al cien por cien y en eso estamos", comentó.

"Cuando tomé la decisión de quedarme sabía perfectamente que nadie me garantizaba jugar. Tampoco sabemos cómo va a seguir el año. Ya veremos cómo va todo. En cuanto al objetivo colectivo, que debe primar por encima de todo, estamos en buen camino. Yo veo muchas opciones de que sea una temporada muy positiva para todos", añadió Bóveda.

El pasado domingo, el vasco reapareció como titular en lateral derecho ante el Rayo Majadahonda, pero optó por no hablar de su actuación personal, ya que piensa en el colectivo. "No me gusta hablar de mí al margen del equipo. Fui una pieza más del engranaje y el equipo respondió con bastante solvencia", señaló sobre su actuación en el partido.

Llegó al Deportivo procedente del Athletic y recomendado por Gaizka Garitano y se refirió a las dificultades que está teniendo el conjunto vasco, al que dejó hace casi un año, en el mercado invernal. "Lo vivo con bastante distancia porque cuando las cosas van mal quieres molestar lo menos posible, pero por encima de todo hay excompañeros que siguen y sé que lo están pasando mal. Lo sigo con pena y con ganas de que salgan de ahí", deseó.