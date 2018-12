Un rombo sin dueños

Edu Expósito se libra del carbayón Javi Muñoz ante la atenta mirada de Álex Bergantiños en el encuentro ante el Oviedo celebrado en Riazor.

Poder recitar de carrerilla el once titular de un equipo ha sido durante décadas síntoma de buena salud de un proyecto deportivo. En la era de las rotaciones se ha matizado esta idea, pero a cualquier aficionado no deja de reconfortarle ver caras conocidas que funcionan cada fin de semana. En el Deportivo de Natxo es sencillo encontrar fijos en la portería, en la defensa y hasta en la delantera. No ocurre lo mismo hasta ahora en la medular. El tan manido rombo, la piedra filosofal del esquema del técnico vitoriano, es por ahora la parcela que centra la mayor parte de las variaciones en la formación inicial, ya sea por decisión técnica o simplemente por expulsiones o contratiempos físicos.

Álex Bergantiños, Vicente Gómez, Edu Expósito, Krohn-Dehli, Pedro Mosquera, Didier Moreno, Carles Gil, Fede Cartabia y Pedro Sánchez han sido los nueve futbolistas que a lo largo de la temporada han ocupado una de las cuatro demarcaciones de la medular. También lo ha hecho de manera puntual Carlos Fernández, aunque como una solución de emergencia durante el transcurso de los duelos. Los dos primeros y el mediapunta valenciano son los que pueden estar más cerca de ser considerados titulares. El coruñés (1.037 minutos) y el canario (1.048) son los únicos que superan la barrera de los mil, aunque los dos fueron suplentes en el último encuentro disputado ante el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino. Les sigue de lejos Edu Expósito (672), que arrancó la campaña con un rol secundario y que poco a poco ha ido ganando protagonismo en los planes de su entrenador. De este sexteto los que más han convivido con el banquillo y la grada son Didier Moreno (570), Krohn-Dehli (566) y Pedro Mosquera (536), aunque al danés le han pesado las dos rojas que ha visto en Liga, con los consiguientes partidos de sanción. Hace días Natxo lo dejó fuera de la lista, pero cuando ha estado disponible ha entrado de manera regular.

A la posición de mediapunta le ha ocurrido algo parecido, aunque en este caso se abre la baraja con tres pretendientes. Carles Gil (796 minutos), Pedro Sánchez (427) y Fede Cartabia (322) han sido los tres futbolistas que han pasado por esa plaza. El ex del Aston Villa es el que más protagonismo ha tenido, pero en parte porque sus dos rivales por el puesto han tenido problemas físicos durante el curso. El valenciano y el argentino se encuentran de baja. Al último le llegó de nuevo el contratiempo en el peor momento cuando había sido protagonista en los dos últimos partidos con goles y asistencias.

En el resto del equipo Dani Giménez, David Simón, Domingos, Carlos y Quique son titulares seguros cuando no les penalizan las sanciones o las lesiones. Solo el lateral izquierdo se suma a la alternancia del rombo con Saúl y Caballo peleando por el puesto. Ahora la lucha la va ganando el cántabro.