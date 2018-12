La sociedad del ataque, en el aire

Entre las muchas virtudes de las que puede presumir el Deportivo está la de ser el conjunto más goleador de la categoría, también el que tiene mejor diferencia entre tantos anotados y recibidos, pero buena parte de ellos llevan la firma de la pareja más determinante del campeonato. Entre Quique González (9) y Carlos Fernández (7) se reparten el 61,5% de los goles blanquiazules este curso, pero no está claro que el sevillano pueda disputar el encuentro de mañana contra el Numancia.

El delantero todavía no está completamente recuperado de la sobrecarga que le obligó a ser sustituido la jornada pasada contra el Rayo Majadahonda y ayer únicamente pudo hacer una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Natxo González deberá esperar a la sesión de hoy para saber si puede contar con él para recibir al Numancia.

En caso contrario, no será tarea sencilla para el técnico sustituirlo en el once dadas las cifras que acumula hasta la fecha y la sociedad que ha conseguido formar con Quique en la vanguardia deportivista. Las alternativas de Natxo si finalmente es baja pasan por Christian Santos y Borja Valle, que reapareció el domingo pasado ante el Rayo Majadahonda después de la sanción de cuatro partidos que cumplió tras ser expulsado en Córdoba.

Precisamente Borja Valle es uno de los jugadores de la plantilla que ha marcado algún gol al margen de la pareja formada por Carlos y Quique. El resto de los diez tantos que contabiliza el conjunto deportivista hasta la fecha se los reparten entre Borja (2), Domingos (3), Pablo Marí (2), Cartabia (1) Christian Santos (1) y Pedro Sánchez (1).

Quique González, sin embargo, subrayó ayer que el equipo dispone de los suficientes recursos dentro de la plantilla para cubrir cualquier tipo de vacante. "El Deportivo es un equipo que tiene una plantilla amplia, que tiene jugadores que pueden jugar en cualquier momento y eso es muy importante", reflexionó tras el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo. "Llevamos 16 jornadas y se ha visto. A quien le toque jugar estoy convencido que lo va a hacer igual de bien que el que está jugando, por eso hay que estar tranquilos. Veo a mis compañeros cómo entrenan y esté jugando más o menos a mí personalmente me hace estar tranquilo y creo que al míster y al resto de mis compañeros lo mismo", añadió.

Natxo, si finalmente no puede contar con el sevillano, tendría que escoger para enfrentarse al Numancia a Borja Valle o Christian Santos, hasta ahora a la sombra de la pareja formada por Quique y el sevillano. Se da la circunstancia de que entre los dos llevan los mismos goles (16) que suma el conjunto soriano en este primer tercio del campeonato. El delantero blanquiazul, sin embargo, no quiso desmerecer al rival de mañana en Riazor. "No te puedes fiar. El Numancia va a venir a hacer un partido difícil y mostrar personalidad. Es un equipo alegre, igual de difícil que cualquiera. Como te relajes y no compitas como ellos, te pinta la cara cualquiera", advirtió ayer. "Dar por hecho en el fútbol que va a ser fácil, nunca. Sabemos lo que tenemos que hacer", insistió sobre el primero de los dos encuentros consecutivos que los deportivistas disputarán en Riazor antes de que se alcance el parón en el campeonato por las fiestas navideñas.