"No me sorprende el empate del Numancia, se veía venir"

A Natxo González el empate final de ayer ante el Numancia no le pilló por sorpresa, ya se lo olía en el primer tiempo, antes incluso de que los visitantes redujeran la distancia en el marcador. "No me pilla por sorpresa, lo iba detectando", reconoció sobre los síntomas que iba dejando su equipo a pesar de la ventaja de dos goles en el marcador con la que se marcharon al descanso. "A raíz del primer gol vas detectando un poco por qué camino va a ir el partido y no me sorprende el resultado", insistió.

El entrenador deportivista empezó a detectar malas señales después del primer gol y subrayó que el empate final no se reduce a la mala segunda parte que firmó el equipo. "No hay que esperar al segundo tiempo para entender el empate del Numancia, se veía venir", reflexionó al acabar el encuentro.

Natxo no quiso detenerse en exceso en las razones por las que el conjunto blanquiazul desperdició una ventaja de dos goles en el marcador. "Se hablará de exceso de confianza o de no se qué. No puedo medir uno por uno si estábamos confiados", manifestó sobre una posible falta de tensión de sus jugadores ayer. "El Numancia ha conseguido un empate que ha merecido, es justo y ya está", zanjó.

El técnico deportivista deslizó que su equipo no supo controlar el encuentro cuando el rival planteó un duelo de ida y vuelta. "Cuando se producen idas y vueltas es porque un equipo lo puede provocar", indicó. "Si no estás bien, porque el rendimiento individual no ha sido el que normalmente es, hay un intercambio de golpes y ellos en ciertas zonas son buenos en eso", añadió Natxo.

La segunda parte terminó confirmando los temores del técnico, que no ocultó que su equipo dejó de llevar el mando del encuentro. "Entró el partido en una espiral en la que no estás cómodo", apuntó. Algunos de los problemas ya se habían dejado notar antes del descanso, sobre todo en los cambios de orientación con los que el Numancia intentó descolocar a los deportivistas. "El primer tiempo no me gustaba cómo que estaba yendo. No ajustábamos bien, dábamos demasiados metros, llegábamos tarde", señaló.

López Garai, satisfecho

El entrenador del Numanica, Aritz López Garai, se mostró al finalizar el partido contento por el empate que consiguieron sus jugadores y presumió de la propuesta que mostraron. "Es que este Numancia casi siempre juegue bien y casi siempre domina los partidos. Podíamos ir a por el 2-3, pero no hay que olvidar que el Dépor ha tenido también ocasiones", resumió.

López Garai, no obstante, dio al Deportivo como claro favorito al ascenso. "El Dépor va a subir seguro. Tiene muy buenos jugadores, tiene un entrenador muy bueno. Para mí es la mejor plantilla de Segunda y seguramente el mejor equipo", declaró.