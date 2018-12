LaLiga 'salva' la Liga

El Reus seguirá en la competición de la Liga 1 2 3 tras la decisión de Javier Tebas, presidente de LaLiga, de abonar el sueldo de los profesionales del equipo, que llevan tres meses sin cobrar. Doce de los futbolistas de la plantilla rojinegra podrían abandonar el club al cumplirse estos tres meses -finalmente todos decidieron continuar- lo que significaría la desaparición de la entidad y que la competición finalizase con 21 equipos. Esto conllevaría que los resultados de los 17 partidos que lleva disputados el Reus fuesen anulados, por lo que la clasificación sufriría un importante cambio.

La desaparición del club tarraconense hubiese perjudicado a los trece equipos a los que se enfrentó, en especial a los nueve que se impusieron a los catalanes; entre ellos el Deportivo, que tendría tres puntos menos en la clasificación y descendería a la cuarta plaza. El equipo blanquiazul se impuso en Riazor el pasado 27 de octubre (2-0) con goles de Carlos Fernández y Pedro Sánchez, en un partido en el que los visitantes habían causado muy buena impresión y en el que pudieron haber complicado a los coruñeses de haber estado más acertados.

Lo mismo que al Deportivo le sucedería al Granada, que también venció a los reusenses, pues pasaría de ser líder a ocupar el tercer puesto y estaría fuera de las dos plazas de ascenso directo. En esa situación el más beneficiado sería el Alcorcón, derrotado el pasado domingo por el cuadro tarraconense (0-1), que hubiese recuperado el liderato con los 33 puntos que tiene. El Málaga también seguiría con la misma puntuación ya que todavía no se enfrentaron (lo harán en la jornada 20), y ascendería al segundo puesto con tres puntos más que los coruñeses, aunque también con un encuentro más.

La decisión de Tebas permitirá que la competición finalice con el mismo número de equipos que la iniciaron, además de que también facilita que los futbolistas del Reus, entre ellos Juan Domínguez, perciban sus emolumentos. "Lo que hemos hecho ha sido ofrecer a los jugadores que sea LaLiga la que haga ese pago. No pagará el Reus, pagará LaLiga y evidentemente conllevará el oportuno expediente disciplinario al Reus por falta muy grave que veremos cómo termina", dijo el máximo mandatario de la patronal. Ese expediente podría incluso concluir con el descenso administrativo de la entidad tarraconense. La LFP insiste en que no muestra una actitud de exceso de protección sobre el Reus, si no que recuerda que es "garante" del salario de los futbolistas, según recoge "el convenio colectivo" que contempla la existencia de un fondo de garantía salarial, a través del que cobrarían los futbolistas en los casos de impago.

La retirada, o expulsión, del Reus causaría un importante trastorno a los trece equipos que sumaron puntos en sus enfrentamientos, en especial a los nueve vencedores. La parte alta de la tabla cambiaría, pero también la zona de abajo, pues el Extremadura volvería al descenso con el Córdoba y el Málaga -ocuparían las tres plazas que conllevan la pérdida de categoría-, mientras que el Zaragoza estaría fuera de la zona de peligro. Córdoba, Osasuna, Málaga y Numancia son los únicos equipos que no se enfrentaron a los reusenses.