Mismo castigo, mismos lesionados

Los laterales representan la mayor preocupación de Natxo González tres días antes de recibir al Zaragoza el domingo en Riazor. Los únicos disponibles ayer para el entrenador deportivista eran Eneko Bóveda y Sebastián Dubarbier, los mismos con los que arrancó la semana por los problemas físicos de Diego Caballo, Gerard Valentín y David Simón. El técnico, sin embargo, disponía ayer del comodín de Saúl. El cántabro, aunque se ha ejercitado con normalidad junto al resto de sus compañeros, permanecía en vilo debido a la doble amarilla que vio ante el Numancia y que le impide participar en el compromiso del domingo. Ayer debía conocer la decisión del Comité de Competición al recurso presentado por el club para que se le retirase la segunda amonestación, pero tampoco por esa vía encontró alivio Natxo a la precaria situación en los laterales.

La apelación fue desestimada por el organismo, que entiende que la decisión del colegiado (Arcediano Monescillo) no constituye un "error material". "No puede concluirse que lo recogido en el acta sea fruto de un error material manifiesto susceptible de desvirtuar la presunción de veracidad. Debe por lo tanto prevalecer el contenido del acta redactada por el colegiado, cuya apreciación debe gozar de una presunción de veracidad que no decae por la mera discrepancia", argumentó Competición en su respuesta a las alegaciones del club.

Mientras el club aguarda por el resultado del recurso ante el Comité de Apelación, la sanción de un partido a Saúl se mantiene y con ello el problema para Natxo en los costados. El técnico no sabe si podrá contar con el cántabro, pero tampoco si tendrá disponible a Diego Caballo, que permanece apartado del grupo debido a las molestias musculares que arrastra. Ayer se le pudo ver sobre el césped de la ciudad deportiva haciendo carrera continua por unos minutos antes de regresar a los vestuarios.

En el caso de que Saúl no sea perdonado por Apelación y de que Caballo no se recupere, Natxo tendría que recurrir a Dubarbier, prácticamente inédito debido a la lesión muscular que sufrió en la Copa precisamente ante el Zaragoza. El técnico deportivista arreglaría así el descosido en el carril izquierdo de la defensa, pero en el derecho el panorama no es mejor.

David Simón sigue al margen debido a las molestias que ya le impidieron jugar ante el Numancia el fin de semana pasado y Gerard Valentín tampoco está disponible por lesión. Bóveda, titular en los dos últimos compromisos, repetiría en el once para recibir al Zaragoza. Otra posible opción, ensayada ayer por el técnico durante el entrenamiento, sería colocar a Somma en la posición de lateral, aunque parece más lejana dadas las características del sistema de Natxo. El entrenador blanquiazul, sin embargo, tendrá que aguardar todavía para saber si se resuelve alguna de las incógnitas que se mantienen abiertas en los laterales.