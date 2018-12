"No me hundí cuando no jugaba ni me he venido arriba ahora que lo hago"

Edu Expósito (Barcelona, 1996) ha logrado en el tramo más reciente de la temporada afianzarse en el equipo titular. El joven mediocentro reconvertido a interior ha convencido definitivamente a Natxo González, que lo ha incluido en el once en seis de los últimos siete partidos. Ante el Numancia la semana pasada firmó su actuación más convincente desde que este verano dio el salto a la primera plantilla deportivista. La redondeó con su primer gol, pero el equipo dejó escapar una victoria que parecía segura.

- ¿Qué pasó el sábado contra el Numancia?

-Metimos rápido los goles y ellos en los últimos diez minutos de la primera parte cogieron un poco más de protagonismo. La segunda la plantearon muy bien... no sé exactamente qué pasó.

- Alguno de sus compañeros ha hablado de relajación...

-Tampoco hablaría de relajación porque nadie en el campo se relaja cuando tienes que sumar para estar arriba, pero sí que es verdad que nos fueron comiendo poco a poco la tostada.

- ¿Influyó verse tan superiores como en otros partidos en Riazor, se confiaron?

-Estábamos haciendo un juego muy bueno y sacando victorias, pero en esta categoría cualquiera te pinta la cara. Este fin de semana nos llega la oportunidad de ver cómo nos adaptamos a ese empate. Sería bueno dar un golpe en la mesa después de cómo fue el partido de la semana pasada.

- ¿Reciben prevenidos al Zaragoza?

-El míster ya nos había dicho que teníamos que tener cuidado y salir enchufados en cada partido en Riazor porque te puede pasar lo de la semana pasada. Esta jornada el Zaragoza viene muy necesitado y puede ser parecido.

- ¿Los convierte eso en un rival más peligroso?

-Tienen muy buenos jugadores, pero las cosas no les están saliendo. También han tenido un cambio de entrenador, que a veces cuaja y otras no... Van a venir pensando en el resultado que tuvimos la semana pasada y creo que van a intentar un poco lo que hizo el Numancia para comprometernos.

- ¿Ha cambiado la manera de jugar del equipo, se han vuelto más directos?

-Depende también del rival. Hay muchos que te dejan jugar un poco más y otros menos. Nosotros tenemos que saber jugar un poco con eso. Unas veces se necesita tener más el balón y otras ser más rápidos. El equipo tiene las cosas muy claras, pero el rival también juega y muchas veces no te deja.

- ¿Cómo se encuentra más cómodo?

-Yo ahora estoy muy bien. Sumando minutos me estoy encontrando muy cómodo. Empecé jugando y luego dejé de entrar, pero creo que siempre he estado ahí para que pudieran contar conmigo hasta alcanzar esta continuidad.

- ¿Cómo fue su adaptación al primer equipo?

-Al principio fue difícil, vengo de abajo y es otro ritmo muy diferente. Se nota mucho cuando llegas a un primer equipo.

- Y se ha tenido que adaptar también a jugar de interior...

-Jugaba más como doble pivote, pero ahí tengo más libertad. Es cierto que hay un trabajo defensivo mayor, pero me encuentro muy cómodo. Físicamente he notado un cambio para mejor, que es lo que me ha ayudado a colaborar más en defensa e incluso estar cerca de la zona de finalización.

- ¿Cuánto había pensado en ese primer gol?

-Mucho. Fue muy especial. Tenía bastantes ganas porque no habían entrado en semanas anteriores y contra el Rayo Majadahonda la tuve también. Ha sido también como un cierto alivio.

- Ha sido con Caballo el primer jugador de la cantera en afianzarse en la primera plantilla después de varias temporadas, ¿cómo lo está llevando?

-Lo vivo con tranquilidad. Ni me he venido arriba ahora que juego ni me hundí cuando no me tocó participar porque había jugadores que lo estaban haciendo muy bien. Tengo que intentar tener ese punto medio de confianza y no venirme arriba cuando las cosas van bien ni venirme abajo cuando van mal.

- ¿Cree que es más difícil llegar al primer equipo en el Deportivo?

-No lo sé. Yo me centro en afianzarme y en ayudar al equipo. No me fijo en lo que le pueda haber pasado a otros jugadores porque cada uno es un mundo.

- ¿Hay más exigencia hacia alguien que viene del filial?

-Yo no la noto. A lo mejor está, pero no noto esa exigencia de que tenga que dar mucho más que los demás. Yo tengo que estar a mi nivel y mostrar el tipo jugador que soy, pero no noto una exigencia extrema.

- ¿Cómo lleva la situación en la que encuentra actualmente el Fabril?

-Es fastidiado porque son mis compañeros. Tengo máxima confianza en ellos y estoy seguro de que lo van a sacar en la segunda vuelta. Van a tirar hacia arriba seguro.