"Cada partido que no ganamos hace que el siguiente sea más importante"

El entrenador del Zaragoza, Lucas Alcaraz, incidió ayer que cada partido que su equipo juega y no gana hace que el siguiente sea "más importante aún", en referencia a la visita que rendirá el conjunto maño a Riazor para enfrentarse mañana al Deportivo. "No podemos eludir la trascendencia de los resultados y de los partidos ya que vamos a jugar con uno de los rivales con más presupuesto y más importante por su rendimiento y clasificación y, si no se gana, el siguiente cobrará más importancia", comentó el entrenador del próximo rival del Deportivo.

A pesar de la racha negativa que acumula el conjunto aragonés, que lo llevó a ocupar puestos de descenso, Lucas Alcaraz es "optimista" para el enfrentamiento contra el conjunto blanquiazul porque cree que el Zaragoza "tiene capacidad para ganar en cualquier campo" y avisó de que vendrá a A Coruña a ganar el partido. De todas formas, también mostró su preocupación por todo lo que su equipo no está sabiendo resolver por el momento, pero a la vez comentó que está trabajando junto al equipo en ello para resolver estos problemas. "Estoy intentando buscar soluciones y en recuperar jugadores porque tenemos problemas . Frente al Córdoba estuvimos cerca de ganar pero no fuimos capaces y acabamos con la sensación de que el empate peligraba. Deberíamos mejorar en ocasiones y la efectividad", dijo ayer.

Preguntado por la moral del equipo señaló que está intentando fortalecer lo que están haciendo bien y corregir las cosas que hacen mal y, a este respecto, aclaró que la Segunda División es una categoría "de rachas" y que, por ello, deben intentar coger la racha buena "lo antes posible".

El entrenador andaluz también se refirió a la incorporación de Alberto Guitián al equipo, jugador que entró en la lista de convocados para el partido contra el Deportivo, que tiene unas características concretas que le van a ir bien al equipo para suplir la baja del lesionado Simone Grippo.

"Grippo era un hombre importante en la parte de atrás y Guitián dio prioridad a star con nosotros sobre otras cosas. El interés y las ganas son muy importantes aparte de sus condiciones futbolísticas", especificó el entrenador zaragocista. El equipo maño se ejercitará esta tarde en las instalaciones de Abegondo, a su llegada de la ciudad coruñesa.