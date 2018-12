Boveda: "Hemos dado la respuesta que esperábamos en el partido"

Eneko Bóveda subrayó la importancia del triunfo logrado por el equipo, que necesitaba los puntos después de los resultados del resto de equipos de la parte alta. "Igual era la primera vez que había la tentación de sentir esos nervios y esa urgencia por ganar porque ves que hay equipos enrachados y te podías descolgar. Sabemos que esto es largo, pero con ganas de pegar otro mordisco la semana que viene", destacó el defensa.

El lateral derecho no se detuvo demasiado en los posibles errores arbitrales y manifestó que suelen afectar a todos por igual a lo largo del curso. "Si es así es mala suerte para el Zaragoza y buena suerte para nosotros. Durante el año se van compensando los errores", dijo.

Bóveda también se pronunció sobre la versión mostrada por el equipo después del empate de la jornada anterior contra el Numancia. "Hay que tener en cuenta que no solo jugamos nosotros, no solo es por mérito o demérito nuestro. Cuando tienes un partido en el que no salen las cosas como quieres, en esa semana se ajustan las cosas. En ese sentido, hemos dado la respuesta que esperábamos", reflexionó el defensa.

El lateral derecho evitó pronunciarse sobre su rendimiento, pero se mostró contento de seguir aportando dentro de la plantilla. "Cuando el equipo juega bien uno luce más. No hago valoraciones personales, yo me siento una pieza más de este equipo y no voy al margen de nadie", señaló.

Bóveda se refirió también al encuentro que espera el sábado a los deportivistas contra el Cádiz en el Ramón de Carranza. "Partido difícil por cómo anda el Cádiz. Puede ser de los más dificiles ahora mismo. A ver si hacemos ese partido fuera en el que se vea nuestra mejor versión", indicó.