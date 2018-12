Natxo no quiere "dramas"

Natxo González descargó de presión al equipo antes del partido de esta tarde ante el Zaragoza a pesar del empate frente al Numancia de la jornada anterior. "Estamos bien, no ha pasado nada. Hemos empatado un partido, por Dios. Un partido que íbamos ganando 2-0. Somos un equipo muy fiable, pero en una carrera tan larga hay percances de estas características. He transmitido desde el primer momento que no era ningún drama, lo importante es cómo respondes en el partido siguiente. El equipo está tranquilo", reflexionó.

El entrenador deportivista, sin embargo, sí reconoció que deberán corregir los errores que cometieron ante los sorianos. Algunos de sus jugadores, entre ellos Dani Giménez y Pablo Marí, deslizaron durante la semana que habían defendido demasiado atrás. "Uno de los problemas que tuvimos fue que perdimos demasiados minutos la iniciativa. Entonces puede ocurrir lo que ocurrió. Nuestra intención siempre es esa, pero es cierto que con el equipo no tan arriba al Oviedo le metimos cuatro. Están bien estos análisis, pero hay que ver por qué perdimos tanta iniciativa", argumentó Natxo sobre las declaraciones de sus futbolistas. "Un porqué es que defendimos muy atrás, pero también porque perdíamos el balón muy rápido y no estuvimos bien cuando lo teníamos. Para defender arriba tienes que tener el balón", razonó el técnico.

El empate frente al Numancia ha dejado unas dudas que también se trasladan a la alineación que utilizará esta tarde Natxo. El estado físico de algunos jugadores mantiene la incertidumbre en el equipo titular, pero el entrenador deportivista reconoció que probablemente haya cambios para recibir al Zaragoza. "Posiblemente sí. Me quedaba el entrenamiento de hoy (por ayer) para tratar de confirmar el equipo, tengo que analizar esas posibles dudas que podía tener, ver lo que hemos hecho porque el día previo me ayuda mucho", apuntó.

Natxo González se refirió a la complicada situación que atraviesa el Zaragoza. "Tengo muy claro que va a salir de esa situación. Aunque no estoy ahí dentro, es un equipo con un gran corazón y en situaciones complicadas tener un gran corazón te ayuda a salir adelante", indicó sobre su exequipo.

El entrenador deportivista también se detuvo en otro de sus exequipos y se mostró confiado de que el Reus pudiera conseguir solucionar sus problemas y continuar en competición como finalmente logró ayer.