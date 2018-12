Natxo: "Estoy satisfecho; la respuesta del equipo ha sido bastante buena"

El entrenador del Deportivo, Natxo González, se mostró "satisfecho" por la "respuesta" que ofreció anoche su equipo ante el Zaragoza una semana después del tropiezo en Riazor ante el Numancia (2-2). "Lo importante después del empate del otro día era la respuesta del equipo, era lo que más me importaba ante una situación nueva. Estoy satisfecho porque creo que ha sido bastante buena", afirmó el vasco tras la victoria frente al Zaragoza con la que el Dépor regresa a puestos de ascenso directo.

Natxo evitó pronunciarse sobre las acciones polémicas del encuentro. "Hice una promesa y no quiero hablar del tema arbitral porque ya pasé lo mío y no quiero. Las situaciones que no podemos controlar, mejor dejarlas a un lado", zanjó el entrenador vitoriano, quien analizó su apuesta por Pedro Sánchez en la formación titular. "Queríamos subir un poquito al equipo más arriba y Pedro es inteligente y tiene capacidad física y táctica para tratar de obstaculizar y contrarrestar situaciones. Es disciplina, trabajo y fútbol", manifestó sobre el exfutbolista del Zaragoza.

A juicio de Natxo, el Dépor supo manejar bien el encuentro con ventaja de dos goles, al contrario de lo que sucedió ante el Numancia: "Esto es un aprendizaje y tienes que ir aprendiendo de las experiencias, analizarlas, ser autocríticos y tratar de que no vuelvan a ocurrir. También son equipos y situaciones diferentes, el Zaragoza y el Numancia. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lo importante era la respuesta a nivel futbolístico y estratégico para poner en práctica lo que habíamos previsto".

También se refirió Natxo a su apuesta por Álex, al que repescó para el once por las características de los atacantes blanquillos. "Son dos puntas rápidos y Álex nos podía dar más equilibrio para prevenir contraataques", analizó Natxo, convencido de que su exequipo, el Zaragoza, saldrá de la zona de descenso. "No quiero verle sufrir. Es un equipo con un gran corazón y ese corazón les va a dar resultados. Saldrán adelante, seguro", garantizó Natxo González.