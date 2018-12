Edu Expósito, que ayer volvió a firmar un partido muy completo, evitó pronunciarse sobre la polémica arbitral y destacó que el Deportivo fue mejor que el Zaragoza. "Hemos sido superiores y en lo otro no entro. Hay árbitros y a mí eso no me toca", resumió.

El centrocampista destacó la importancia de la victoria de ayer ante el conjunto aragonés por los resultados del resto de equipos de la zona alta de la clasificación. "Ahora se está apretando todo arriba y era importante ganar", indicó. Expósito añadió que deberán mantener la buena dinámica el sábado en Cádiz antes del paréntesis navideño. "Tenemos un partido muy importante en Cádiz y hay que seguir sumando", apuntó.

El centrocampista recordó también que el equipo debía ayer corregir la imagen que había dejado el empate contra el Numancia y que lo logró sin dar opciones al Zaragoza durante el partido. "La semana pasada hubo ese empate con el que te vas con un mal sabor de boca y sabíamos que teníamos que salir fuerte y mantener la intensidad", manifestó. "Hemos salido fuertes porque sabíamos lo que nos había pasado la semana anterior", insistió acerca del rendimiento mostrado por los deportivistas en la segunda parte.

Expósito también se detuvo en su desempeño individual ante el Zaragoza, contra el que volvió a firmar un partido muy completo. "Me he encontrado muy bien, físicamente he estado bien y me ha ayudado mucho", reconoció. "Lo que más me cuesta es el tema defensivo y creo que poco a poco estoy consiguiendo hacer ese trabajo", añadió acerca del despliegue sobre el campo que mostró ayer en Riazor ante el conjunto aragonés.