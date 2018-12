El Liceo se pasa al blanquiazul

Durante los próximos cuatro años y medio, hasta junio de 2023, el Deportivo será el patrocinador del Liceo, que pasará a denominarse Deportivo Liceo y vestirá los colores blanco y azul en vez de los tradicionales blanco y verde, que quedarán para la segunda equipación. Los presidentes Tino Fernández y Daniel Echevarría presentaron ayer en el salón de actos del colegio Liceo La Paz el acuerdo que tendrá dos vertientes: la económica a través de un patrocinio firmado con la fundación blanquiazul, y la de servicios por la que el club de hockey sobre patines se podrá beneficiar de su estructura profesional en diferentes frentes, desde el cuidado y tratamiento de los jugadores a la organización y planificación de viajes. Los dos pesos pesados del deporte coruñés unen sus fuerzas. Uno pone el prestigio como el club más laureado de Galicia. El otro, la masa social, la visibilidad y las facilidades de un deporte que mueve tanto como el fútbol. Ambos mandatarios insistieron en precisar que seguirán siendo dos clubes independientes a nivel "jurídico, económico y directivo", por lo que no se trata de una fusión, aunque Fernández Pico sí dejó abierta la posibilidad de futuros acuerdos con otras entidades de la ciudad como puede ser el Básquet Coruña: "Estamos convencidos de que tenemos que convertirnos en el catalizador del deporte coruñés".

El asunto más polémico del acuerdo es el cambio de los colores del Liceo. La equipación verdiblanca será la segunda para dejar paso a una primera en la que se lucirá el blanco y azul tradicional del Deportivo. De momento, todavía no hay fecha. Si el cambio de nombre se hace efectivo desde ya y si el patrocinio comienza el próximo 1 de enero, para las nuevas camisetas blanquiazules todavía habrá que esperar. "Es una cosa de las marcas. En el peor de los casos, ya para la próxima temporada", aclaró el presidente del Deportivo, que añadió: "No es una cuestión de colores y nombre".

Daniel Echevarría sí que entiende que a los aficionados pueda dolerle esta muda. Él mismo, que ha formado parte de la historia del Liceo desde su fundación, parecía incómodo. "La situación es la que es y hay que hacer cosas que con el corazón no las harías, pero la cabeza nos dice que no hay otra", reconoció. La situación a la que se refiere es la bancarrota económica, que aunque no crítica con riesgo de desaparición, sí bastante precaria. La nueva directiva, que tomó las riendas del club tras la salida de Eduardo Lamas el pasado mes de octubre, no quiere precisar públicamente a cuánto asciende el desfase, pero sí ha hecho una auditoría interna. En círculos reducidos comentan que ya sabían que se iban a encontrar con un agujero, la duda era saber cuánto fondo tendría este. Y este resultó tener más metros cúbicos de lo esperado.

Tino Fernández negó en ese sentido ser un rescatador porque dijo que "al Liceo se le puede ayudar mucho, pero enseñar poco". Y es que el presidente del Deportivo se refirió a su patrocinado como un club ejemplar en el aspecto competitivo y de formación. Ya no solo es que el Liceo sea el club más laureado de Galicia. En la actualidad, el equipo dirigido por Juan Copa es el único que en 2018 fue capaz de inmiscuirse en la hegemonía del Barcelona, robándole el título de la Supercopa de España. Hoy por hoy los equipos que dominan el hockey son los que están ligados a una estructura de fútbol. En España está el Barça. En Portugal, Porto, Sporting y Benfica.

Su unión con el Deportivo todavía tiene muchos puntos por concretar como la posibilidad de unificar carnets y que los aficionados que lo deseen, pagando un poco más, puedan hacerse socios de ambos clubes a la vez. O descuentos en las entradas para los abonados del Dépor. Pero a corto plazo este acuerdo sí que ofrece al Liceo la posibilidad de solucionar tres de los retos a los que se enfrentaba la nueva directiva. El primero, aumentar la masa social. El segundo, mejorar y profesionalizar su estructura. Y tercero, paliar los problemas financieros. En el aspecto deportivo, poco o nada se tocará. Pese a esta inyección de dinero, no hará fichajes en el mercado invernal para el equipo masculino. Si llega alguno, será en el femenino.