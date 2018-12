Esprint final a domicilio

Nueve salidas y solo dos victorias celebró a domicilio en lo que va de temporada el Deportivo, aun así el tercer mejor visitante de Segunda con 12 puntos, cinco menos que Granada y Albacete. El equipo blanquiazul suele bajar bastante su rendimiento lejos de Riazor con respecto a los partidos de casa. No vence fuera desde el 30 de septiembre, cuando se llevó los tres puntos del Nou Estadi de Tarragona con total solvencia (1-3). Solo salió victorioso de otro desplazamiento, el de la segunda jornada a Almendralejo (0-1). Extremadura y Nàstic son, por lo tanto, sus únicas víctimas como visitante hasta la fecha. El sábado, en el Ramón de Carranza, el Dépor afrontará un nuevo test para medir su fiabilidad a domicilio en el último encuentro del año. Un esprint final en Cádiz para despedir 2018 en puestos de ascenso directo, con la posibilidad incluso de hacerlo en lo más alto de la tabla si el equipo blanquiazul gana y el Granada pincha. "Antes de irnos de vacaciones queremos dar una buena imagen. Lo más importante es competir. Si competimos como sabemos podemos dar un paso adelante, pero sin precipitarse", recomienda Pedro Sánchez. "Vamos a ir a por todas para conseguir esa victoria", promete el alicantino.

El conjunto coruñés mejoró en Majadahonda (0-0) la pobre imagen que ofreciera en Almería en la anterior salida (1-1), pero no fue suficiente para regresar del estadio Cerro del Espino con los tres puntos. Casi tres meses después del último triunfo como visitante, el Dépor se propone una semana más trasladar lejos de Riazor la personalidad y valentía que suele derrochar en sus compromisos en A Coruña. Un objetivo complicado en un feudo tan difícil como el Ramón de Carranza, en el que el Cádiz encadena cuatro victorias consecutivas ante Elche (5-1), Reus (2-0), Las Palmas (4-1) y Rayo Majadahonda (1-0). Los gaditanos vienen de perder por la mínima en Málaga (1-0), rompiendo así una racha espectacular de siete triunfos consecutivos, pero quieren seguir haciendo de su estadio un fortín para agarrarse a los puestos de play off que actualmente ocupan.

El Cádiz es sexto, con 29 puntos, y cierra un pelotón de cabeza muy apretado, con solo cuatro puntos de distancia entre el Granada, líder con 37, y el Alcorcón, quinto con 35. A Pedro, con una dilatada trayectoria en la categoría de plata del fútbol español, no le sorprende la gran igualdad en la parte alta de la clasificación. "La Segunda es así, cada año más fuerte, más dura y más bonita. Tenemos que estar muy alerta y antes de irnos de vacaciones tenemos que hacer el trabajo muy bien", recalcó Pedro, consciente de que en Cádiz al Dépor le espera un partido "muy difícil" frente a un rival que "lleva una muy buena dinámica".

Más allá del resultado del sábado y del puesto que ocupe el equipo coruñés al cierre de 2018, lo que más le preocupa al alicantino es ofrecer una buena imagen en Cádiz para marcharse de vacaciones con una "sensación" positiva. "No me importa el ascenso directo, el play off o acabar donde sea. Me importa realmente la sensación del equipo, que los jugadores puedan competir el último partido del año con una energía buena e irse a casa con una buena sensación. Esperemos que sea así y eso es lo que más me importa", comentó antes del entrenamiento matinal de ayer en las instalaciones de Abegondo.

El pasado fin de semana Pedro participó en las acciones que dieron lugar a los tres goles del Deportivo ante el Zaragoza y eso sirve para recuperar "confianza" después de mucho tiempo sin competir. "Esos pequeños detalles te benefician anímicamente para tener más confianza después de varias jornadas fuera -comentó el centrocampista-. No era fácil después de tantos partidos fuera por una lesión. Lo más importante es que el equipo consiguió los tres puntos".

Ahora quiere otros tres en el Ramón de Carranza, un estadio en el que el Cádiz solo encajó una derrota en los nueve encuentros que disputó ante su público. Fue en la sexta jornada, frente al Alcorcón. Cinco victorias y tres empates completan el balance de los gaditanos como locales, unos números más que notables que auguran un partido de máxima dificultad para el Deportivo. "Va a ser muy difícil -insistió Pedro-. Ellos llevan una muy buena dinámica pero a veces, por circunstancias, las dinámicas se rompen. Ojalá sea ante nosotros. Entrenaremos esta semana para poder meterles mano".