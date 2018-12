Vicente: "Queremos terminar el año bien"

Vicente Gómez ha subrayado esta mañana la importancia del partido que afrontará el equipo el sábado ante el Cádiz para despedir el año de la mejor manera y en puestos de ascenso directo. "Para nosotros cada día es importante, pero es cierto que queremos terminar el año bien porque hasta el momento la temporada está siendo buena y que mejor manera de ganarle a un equipo que igual es el que está más en forma estos últimos dos meses", manifestó. "Es un buen momento para ganar y despedir el año en ascenso directo, que es lo que queremos", añadió.

El centrocampista también se ha referido a su situación personal dentro del equipo y a su estado de forma. Vicente reconoció que su rendimiento se ha visto afectado después de la lesión muscular que padeció, pero señaló que se encuentra bien para competir. "Es cierto que no estoy al mismo nivel porque el fútbol son picos de rendimiento y cuando estaba en mi mejor momento vino la lesión. Creo que poco a poco he ido cogiendo la dinámica del grupo, pero es verdad que no estoy al mismo nivel", reconoció. "Estoy en una buena situación, pero no estoy en mi mejor momento", insistió.