Vicente espera por Vicente

Vicente reconoció ayer que no es el mismo desde la lesión que sufrió durante la primera semana de octubre, pero confía en recuperar su mejor nivel a base de "partidos". El centrocampista canario llegó a Riazor una vez disputada la primera jornada y se estrenó en la segunda -visita al Extremadura- como titular cuando apenas llevaba cinco entrenamientos con sus nuevos compañeros. Fue básico en todos los partidos en los que participó, pero en la semana previa a la visita del Málaga sufrió "unas molestias en el cuádricps derecho", según el parte médico de entonces, que le obligaron a perderse el encuentro contra los malaguistas así como el del Elche, también en Riazor. Reapareció en Córdoba y desde entonces se mostró con mayor irregularidad. Y él lo sabe.

"Es cierto que no estoy al mismo nivel -que cuando llegó- porque el fútbol son picos de rendimiento y cuando estaba en mi mejor momento vino la lesión. Creo que poco a poco he ido cogiendo la dinámica del grupo, pero es verdad que no estoy al mismo nivel", reconoció ayer en la sala de prensa de Riazor. Sin embargo, el canario aguarda que a base de jugar "partidos, todo irá llegando" y volverá a ser el timón que dirija el rumbo del equipo blanquiazul en su andadura por esta complicada Segunda División, en la que el cuadro blanquiazul afrontará la última jornada de 2018 con la intención de defender la segunda plaza y dar el salto a la primera, aunque para eso dependerá de lo que haga esta noche el Granada en su visita al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López.

Veinticuatro horas después de que finalice el encuentro entre chicharreros y nazaríes, el Deportivo empezará su encuentro contra el Cádiz en el Ramón de Carranza. "Es un buen momento para ganar y despedir el año en ascenso directo, que es lo que queremos", aseguró ayer el canario. "Para nosotros cada día es importante, pero es cierto que queremos terminar el año bien porque hasta el momento la temporada está siendo buena, y que mejor manera de ganarle a un equipo que igual es el que está más en forma estos últimos dos meses", comentó sobre el rival de mañana.

También explicó ayer Vicente que el Deportivo no llega obsesionado al Carranza a pesar de que no gana lejos de Riazor desde el pasado 30 de septiembre cuando se impuso al Nàstic (1-3). "Todo es mejorable. Nosotros tenemos un reto que es muy exigente y nos exigimos ganar fuera pero no hay que obsesionarse, hay que preocuparse de que la situación cambie un poco pero también el último día, en Majadahonda el equipo no ganó por circunstancias, ya que creo que fuimos mejores que el Rayo", aseguró el canario, que también valoró la racha positiva del Cádiz. "Tiene mucho mérito ganar siete partidos seguidos porque la Segunda es muy igualada, es muy complicado puntuar o ganar muchos partidos seguidos".