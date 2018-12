Natxo: "No hemos hecho tan mal las cosas como para llevarnos este correctivo"

Natxo González justificó la goleada encajada por el equipo en Cádiz debido a la mayor eficacia del rival. "Es un resultado contundente que duele y me voy un poco contrariado porque tampoco hemos tan mal las cosas como para llevarnos este correctivo, pero es lo que tiene la eficacia en las áreas", reflexionó el entrenador blanquiazul. El técnico deportivista apuntó que la clave del encuentro estuvo en el primer tanto de los locales a los quince minutos. "Era importante que no se pusieran por delante en el marcador y que tuvieran que llevar la iniciativa", señaló. A partir de ahí, el partido fue parecido al que había previsto Natxo. "Creo que el desarrollo del partido ha sido como yo lo quería. Como entrenador hemos puesto sobre el césped lo que queríamos", aseguró acerca del encuentro de sus jugadores. El entrenador blanquiazul decidió para el encuentro modificar su esquema habitual y colocar tres centrales en la línea defensiva. "Desde mi punto de vista ha sido lo mejor, entre comillas. Hemos hecho el partido que queríamos pero no hemos conseguido el resultado que queríamos", argumentó sobre la opción escogida. Para Natxo al equipo le faltaron detalles para poder llevarse un resultado mejor del Ramón de Carranza. "Hemos hecho muchas cosas bien, pero en situaciones puntuales nos han penalizado. Lo único que nos ha faltado ha sido ese buen centro, ese buen remate y esa toma de decisión", manifestó. Natxo aseguró que la derrota en Cádiz no ensombrece lo logrado hasta la fecha por el equipo. "Esto no va a ennegrecer un poco nuestro trayecto. Sabemos que hay piedras en el camino, que hay baches, pero esto continúa. Estamos dolidos, pero no va a ser un borrón en nuestra trayectoria", dijo. La derrota tampoco le hace plantearse al técnico la llegada de refuerzos. "El hecho de que hayamos perdido tres a cero no va a cambiar la confianza que tenemos en el grupo y en estos jugadores", apuntó.