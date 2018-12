"Siempre que nos vemos Álex y yo es como si no hubiese pasado el tiempo"

Carlos Pita (A Coruña, 1984) vuelve el domingo a Riazor convertido en todo un emblema del Lugo, con el que acumula más de 300 partidos en las últimas nueve temporadas. El canterano del Deportivo, que llegó a debutar con el primer equipo blanquiazul a las órdenes de Javier Irureta, se reencontrará con su gran amigo Álex Bergantiños, junto al que llevó la batuta del Fabril varias campañas en Tercera y también una en Segunda B, la 2007-08. Pita, de O Castrillón y ex del Galicia Gaiteira; Álex, de la Sagrada Familia y ex del Imperátor. Los dos 100% coruñeses y deportivistas.

- ¿Empieza la cuenta atrás para un partido especial?

-Sí. Me formé allí como jugador, aunque en la plantilla solo queda Álex, pero siempre es especial enfrentarse al Dépor. Es mi casa. Sí que es muy especial.

- ¿El mejor sabor de boca que le dejó su etapa en el Dépor fue el debut con el primer equipo?

-El mejor sabor de boca es por todo lo que viví allí: el primer año en Abegondo, llegar al primer equipo a entrenar, vivir la etapa de Champions, debutar, el play off de ascenso a Segunda B con el Fabril... No es solo un momento por el debut. Son muchos recuerdos, muchos momentos vividos. El más importante puede parecer ese, pero hay otros muy importantes.

- ¿Con Álex siempre hubo una conexión especial?

-Sí. Coincidimos todos los años en el Fabril menos el que salí cedido al Logroñés. Estamos juntos y al final sí que se genera ese vínculo. Siempre que nos vemos charlamos de todo. No tenemos el contacto que teníamos antes pero siempre que nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo. Siempre tuve muy buena relación con él por eso, porque vivimos muchas cosas juntos. Cuando lo empezaron a poner de mediocentro coincidimos mucho tiempo en la misma posición, jugamos muchos partidos juntos y teníamos más afinidad.

- El Dépor sufre fuera pero en casa es un rodillo, ¿qué encuentro prevé para el domingo?

-Espero que sea un partido igualado en el que podamos plantarle cara al Dépor. No sé si es un rodillo, pero sí que es muy contundente en casa. Deja poco margen a la sorpresa. Por potencial y diseño, es la mejor plantilla de la categoría, un equipo con las ideas muy claras. Nosotros llegamos en una buena línea, por eso espero un partido en el que podamos plantarle cara al Dépor. Espero que sea igualado y que se decida por pequeños detalles, sabiendo que Riazor es un campo muy complicado.

- ¿Ascenderá el Deportivo?

-Estoy convencidísimo. Es más, me jugaría bastante a que asciende directo. El Granada tiene mucho potencial y juega muy bien. El Málaga también, es un equipo a tener en cuenta. Pero creo que el Dépor está un paso por encima, sobre todo cuando recupere a jugadores importantes que a lo mejor no tuvieron continuidad por lesiones, como Cartabia. Creo que tiene más argumentos que el resto.

- ¿Qué Lugo se va a encontrar el público de Riazor?

-Vamos a ir a hacer nuestro partido, a ser protagonistas con el balón. Ahora con el míster nuevo [Alberto Monteagudo] somos más verticales. Tenemos mucha más profundidad en nuestro juego porque tenemos gente rápida en banda y los de arriba también son muy verticales. Si le quitamos el balón al Dépor, sabemos que le podemos hacer daño, pero también sabemos que es muy complicado por los jugadores que tiene de calidad y porque acumulan mucha gente en medio campo. El Lugo va a ir a tratar de hacer su partido y ser protagonista en Riazor.

- ¿Cree que el Deportivo saldrá enrabietado por su reciente derrota en Cádiz?

-No creo. Pienso que va a ser un Dépor en la línea de casa, un equipo contundente, confiado, que sale fuerte desde el primer minuto y tiene las ideas claras. No creo que por el resultado de Cádiz, que es engañoso, tenga que salir enrabietado. Sí porque quieren volver a ganar, pero no por el resultado en sí.

- Tras nueve años en Lugo, ¿ya es tan lucense como coruñés?

-No. Soy coruñés, y además muy coruñés, pero es cierto que estoy muy a gusto en Lugo. Desde el primer día me trataron espectacular. Me siento querido y, sobre todo, muy valorado. Me hicieron sentir importante tanto dentro como fuera del campo y les estoy muy agradecido.

- ¿Sigue al Deportivo como aficionado?

-Este año lo sigo bastante. El año pasado también lo seguí. Siempre que puedo, lo veo. Evidentemente, me tira más el Lugo porque estamos aquí y al final es lo que me duele de verdad, pero sí que quiero lo mejor para el Dépor, y eso es volver a Primera, que es el sitio en el que tiene que estar, siempre y cuando no nos gane a nosotros.