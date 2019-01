Quique: "Tenemos que tener personalidad para levantarnos"

Quique González subrayó esta mañana la necesidad de que el equipo inicie el año con buen pie después de la derrota ante el Cádiz con la que despidió el 2018. El delantero recalcó la importancia de lograr un triunfo el domingo contra el Lugo en Riazor para mantenerse en los puestos de cabeza. "Un 3-0 a nadie le gusta y mucho menos a nosotros", reconoció sobre el tropiezo en el Carranza. "Esto es la Segunda División y ahora tenemos que tener la personalidad para levantarnos y conseguir una victoria contra el Lugo para hacer olvidar eso", añadió.

Quique recordó que el campeonato entra a partir de ahora en una etapa decisiva. "En la segunda vuelta es cuando se empieza a jugar ya todo. Tenemos que dar un pasito más y dar un paso al frente porque somos el Deportivo y tenemos esa ambición", reflexionó.

El delantero también se refirió a su momento personal. "El fútbol no son matemáticas, por muy bien que entrenes las cosas no acompañan. Lo importante es no perder esa fe en las cosas que uno hace", argumentó.