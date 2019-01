El nuevo año empieza con cambios importantes en el once del Deportivo, cuyo técnico, Natxo González, planea introducir hasta cuatro novedades con respecto a la alineación que despidió 2018 encajando en Cádiz la segunda derrota liguera de la temporada. Nuevos protagonistas para recuperar el habitual sistema con rombo en el centro del campo que el entrenador vitoriano aparcó en la última jornada del año para formar con tres centrales en el Ramón de Carranza. El día de Reyes, ante el Lugo, el Dépor volverá al dibujo táctico de siempre, pero con una novedosa línea medular, inédita hasta ahora en Liga. Según las pruebas que Natxo hizo ayer en Abegondo, perderían su plaza en el equipo titular Somma, Caballo, Álex y Vicente para dar entrada desde el inicio a Saúl, Mosquera, Krohn-Dehli y Carles Gil, los tres últimos en los vértices de ese novedoso cuarteto en forma de rombo que se completaría con Edu Expósito, el único centrocampista que repetiría con respecto al once del Ramón de Carranza.

Sería la primera vez que estos cuatro medios coincidiesen en el equipo titular en el campeonato de Liga, aunque ya formaron una vez juntos esta temporada. Fue en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Zaragoza disputada el pasado 12 de septiembre en el estadio de La Romareda. En aquella ocasión, ante su exequipo, Natxo dio minutos a los menos habituales, como el portero Adrián Ortolá y el lateral izquierdo Sebastián Dubarbier, e incluso echó mano del fabrilista Víctor García para completar el ataque. El Deportivo plantó cara al Zaragoza en su campo pero cayó derrotado (2-1) y se despidió a las primeras de cambio del torneo del KO.

Cuatro meses después, el vitoriano medita recuperar el mismo centro del campo que eligió para la Copa, esta vez con el objetivo de empezar el año con un triunfo para que el Dépor siga metido de lleno en la pelea por los dos primeros puestos. Será un rombo nuevo por Reyes, siempre y cuando finalmente Natxo ponga en práctica lo que ayer esbozó sobre el césped de Abegondo. Todavía faltan dos sesiones más de trabajo antes del duelo frente al Lugo y es habitual que el entrenador haga algún retoque de última hora. Vicente Gómez, que ha bajado su rendimiento con respecto al inicio de temporada, es uno de los futbolistas que también tienen opciones de competir el domingo desde el arranque, al igual que Fede Cartabia, un jugador diferencial que hasta ahora ha tenido poco protagonismo por su mala suerte con las lesiones.

Edu Expósito, un fijo

Natxo aprovechó buena parte del entrenamiento matinal de ayer en la ciudad deportiva para trabajar aspectos tácticos de cara al encuentro del domingo. Para ello, juntó en el mismo equipo a la teórica defensa titular -David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí y Saúl García-, por detrás de los cuatro centrocampistas, con Pedro Mosquera como ancla para iniciar las transiciones ofensivas, Edu Expósito y Michael Krohn-Dehli ligeramente escorados a los costados, y Carles Gil para enlazar con los dos delanteros. Quique González y Borja Valle, que ayer formaron pareja ofensiva en el mismo equipo en los ejercicios tácticos, son los principales candidatos a completar el once del Deportivo para estrenar el año el domingo, en Riazor (17.30 horas).

Diego Caballo, que jugó los 90 minutos en Cádiz, es uno de los cuatro futbolistas que se quedarían fuera del once con respecto a la pasada jornada, según las pruebas de ayer en Abegondo. El exfabrilista empezó la temporada como titular pero una lesión, unida a la irrupción de Saúl, ha hecho que esté "entrando y saliendo" del equipo en los últimos meses. Una competencia dura y sana en el carril zurdo que, a juicio del salmantino, favorece a los dos laterales. "Con Saúl el enfrentamiento para intentar conseguir el puesto creo que es beneficioso para los dos. Estar entrando y saliendo es lo que te hace estar activo todos los días, todos los entrenamientos y todas las semanas", afirmó Caballo antes del entrenamiento de ayer.