Pablo Marí: "No tenemos que tener dudas"

Pablo Marí ha asegurado esta mañana que el equipo no debería tener "dudas" a pesar de la discreta racha de resultados que acumula en las últimas semanas. El empate contra el Lugo del domingo en Riazor ha representado otro tropiezo para los blanquiazules. "Dudas no tenemos que tener. El equipo estuvo bien y buscó la victoria. No tuvimos el acierto que tuvimos en otros partidos de cara a portería, pero el trabajo estuvo ahí", manifestó el defensa deportivista.

El central evitó hablar de "bajón" en el rendimiento del equipo a pesar de los resultados más recientes y aeguró que se encuentran en buen momento. "No lo considero bajón, creo que la dinámica es buena. Si te basas en resultados no son los números que veníamos haciendo, pero creo que el equipo está bien", reflexionó.

"Cuando se habla de crisis son opiniones y se tienen que respetar. Confío plenamente en el equipo, estamos trabajando bien y evidentemente nos gustaría ganar siempre pero cuando no se puede hay que intentarlo hasta el final", insistió el defensa sobre el momento que atraviesa el equipo.