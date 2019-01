Ais Reig, otra vez en el camino del Dépor

El Deportivo perdió mucho más que dos puntos en la recta final del partido que le enfrentó al Córdoba el 20 de octubre del año pasado. Tenía la victoria en la mano pero las polémicas expulsiones de Pablo Marí y Borja Valle condicionaron la recta final hasta que el conjunto andaluz acabó empatando in extremis con el gol de Andrés Martín en el minuto 93. La escabechina del colegiado alicantino Saúl Ais Reig la completó con una tercera expulsión, la de Natxo González. Después llegaron las sanciones: cuatro jornadas de castigo al delantero, una al central y dos al técnico. Desde entonces no ha vuelto a pitar al equipo coruñés. Hasta el sábado, ya que ha sido designado para el encuentro con el que el Dépor cerrará la primera vuelta en Son Moix.

Escoció la actitud de Ais Reig en Córdoba, igual que sus decisiones y su peculiar manera de relatar los hechos en el acta. Según plasmó por escrito, la roja a Valle fue por llamarle "sinvergüenza de mierda", estando el juego detenido. Además, en el capítulo de otras incidencias añadió lo siguiente sobre el delantero: "Una vez expulsado y dentro del terreno de juego se dirigió de nuevo a mí en los siguientes términos, mientras sus compañeros le intentaban sujetar y le tapaban la boca: 'Eres un sinvergüenza de mierda', de forma reiterada".

La reacción de Valle en las redes sociales fue inmediata para cuestionar la versión de Ais Reig. "Impotencia... #NoEsJusto #Mentira #ElFútbolSomosTodos #SaldráLaVerdad #NoQuedaOtraQueSeguir", escribió el berciano. Su representante, Rodrigo Fernández Lovelle, acusó directamente al árbitro de mentir. "Soy agente de jugadores y llevo vinculado al fútbol más de 25 años, tengo 50, y me da pena y me entristece que alguien mienta en el acta. No se puede jugar con la gente y mentir. Al final a Borja Valle lo sancionarán varios partidos por algo que no ha dicho, pero lo que tiene validez es lo que dice el árbitro, aunque mienta", se quejó Lovelle también desde las redes sociales.

El berciano tuvo que cumplir ese duro castigo de cuatro partidos y no pudo competir ante Reus, Las Palmas, Oviedo y Almería. Dos meses y medio después de aquel amargo episodio en El Arcángel, tanto Borja Valle como Marí y Natxo se reencontrarán el sábado con Ais Reig, que será observado con lupa en Son Moix.

La trayectoria del colegiado valenciano presenta otros precedentes polémicos anteriores al de Córdoba. En 2011, cuando pitaba en Tercera, el Eldense impugnó el acta del partido contra La Nucía al considerar que no se ajustaba a la realidad y sus jugadores acusaron al árbitro de inventarse dos expulsiones y de amenazarlos durante el transcurso del encuentro. Otro ejemplo más reciente, de 2016, es el del Mirandés-Cádiz de Segunda. El alicantino expulsó a un futbolista del cuadro gaditano, Santamaría, según el acta por perder tiempo. Sin embargo, los jugadores andaluces acusaron al árbitro de mentir porque, según relataron, su compañero estaba bebiendo agua.

Esta temporada, la cuarta que pita en la categoría de plata, Ais Reig ha dirigido diez partidos, en los que ha mostrado 49 amarillas y tres rojas. Promedia, por lo tanto, cinco tarjetas por jornada.