Natxo invoca al gol sin Carles Gil

El equipo más realizador de Segunda se ha quedado seco de goles en las últimas jornadas. Por primera vez en la temporada el Deportivo enlazó dos partidos seguidos sin ver puerta, ante Cádiz (3-0) y Lugo (0-0). En ambos encuentros tuvo ocasiones para anotar, varias de ellas muy claras, pero le faltó la pegada que sí derrochó en otras fases de la temporada. En busca de soluciones ofensivas Natxo González agita el ataque con novedades importantes. La primera, en la convocatoria para Palma de Mallorca, ya que deja en A Coruña a Carles Gil por decisión técnica. El mediapunta pasa de titular en el derbi a descartado en menos de una semana. Además, el entrenador vitoriano medita formar desde el inicio con tres delanteros: Carlos Fernández, Borja Valle y Quique González. Ayer en Abegondo, durante el repaso de las acciones de estrategia, los tres atacantes lucieron peto blanco junto a los teóricos titulares.

Carles Gil venía siendo uno de los futbolistas más utilizados por Natxo, en parte por las muchas semanas que Fede Cartabia estuvo de baja por sus recurrentes lesiones. Hasta ahora el valenciano participó en 18 de las 20 jornadas, doce de ellas como titular. 957 minutos en total, en los que todavía no ha logrado estrenar su cuenta goleadora. Frente al Lugo falló varias ocasiones claras y tuvo una actuación muy discreta. Su escasa capacidad para finalizar con éxito las jugadas no es novedad esta temporada. De hecho, en sus dos campañas anteriores con el Dépor solo celebró un tanto en la máxima categoría, el que le marcó a la Unión Deportiva Las Palmas en la última jornada de la temporada 2016-17, la primera que vistió de blanquiazul. En definitiva, solo una diana en 54 encuentros con el equipo coruñés, muy poca pólvora para un futbolista que actúa tan cerca de la portería rival.

Sobre la del Mallorca cargarán mañana Carlos Fernández y Borja Valle, el dúo ofensivo ante el Lugo, más Quique González, a quien Natxo dejó por primera vez fuera del once el pasado domingo. Tres delanteros a la vez desde el arranque, siempre y cuando el técnico ponga en práctica lo ensayado durante la semana. El joven andaluz, que reapareció en el derbi después de perderse por lesión los últimos tres encuentros del año, actuaría en una posición ligeramente más retrasada y centrada para enlazar con los dos de arriba: Valle y Quique. En el centro del campo Edu Expósito y Álex Bergantiños parecen fijos, con la única duda de mantener a Michael Krohn-Dehli o repescar a Vicente Gómez para la formación titular. Donde no habrá ninguna variación es en la línea defensiva, en la que repetirán David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí y Saúl García por delante del portero Dani Giménez.

Natxo invoca al gol después de que el Deportivo se haya quedado sin marcar en tres de las últimas cinco jornadas, incluidas las dos mas recientes. No mojó en la visita al Rayo Majadahonda y luego se reencontró con el gol por partida doble ante el Numancia (2-2), para luego perforar tres veces la meta del Zaragoza (3-1). Luego cerró el año en el Ramón de Carranza con la posibilidad de despedir 2018 en lo más alto de la tabla en caso de triunfo, pero el equipo coruñés se marchó de Cádiz derrotado y sin marcar (3-0). Después llegó el duelo ante el Lugo, sin goles pese a que el Dépor dispuso de suficientes ocasiones como para haber decantado el derbi a su favor.

David Simón, uno de los pocos indiscutibles en los planes de Natxo, está convencido de que el Deportivo pronto se reencontrará con los goles y con las victorias. "Se ha podido notar un pequeño bajón pero entra dentro de la normalidad en una temporada larga. No hay que quedarse ahí, hay que seguir adelante. Viene otro partido y los jugadores estamos con muchas ganas de estar otra vez dando ese nivel de goles, de eficacia y de todo lo que hemos dado durante muchos encuentros", afirmó ayer el grancanario, que apuesta por "dar un paso adelante" para dejar atrás el bache de resultados: "Es verdad que ahora tenemos que dar un paso adelante siempre desde la tranquilidad, porque seguimos estando ahí. Yo creo que es el momento de que cada uno dé un paso al frente y apretar un poco más".