Un mercado de recambios

El mercado de invierno dejará movimientos en el Deportivo. Si en un principio parecía que enero sería un mes tranquilo para el club en los despachos, la situación particular de algunos jugadores de la plantilla podría desencadenar una reacción en cadena. En el origen de todo está Carles Gil, que continúa estudiando las propuestas que le han llegado de la liga estadounidense y de equipos de Primera División para abandonar el equipo.

Lo reconoció ayer el presidente, Tino Fernández, quien pronosticó la llegada de jugadores en el caso de que Natxo González pierda efectivos. "Todavía queda mucho mercado, pero supongo que habrá algún movimiento. Si hay salidas, va a haber entradas y yo creo que va a haber salidas. Cabe pensar que tendremos entradas también", manifestó a la salida de los juzgados después de declarar en el proceso iniciado por Miguel Otero para impugnar el resultado de la junta extraordinaria de accionistas del pasado mes de julio.

Tino admitió que Carles Gil cuenta con ofertas para dejar la plantilla este mes y advirtió de que, en el caso de materializarse, la operación deberá ser beneficiosa para todas las partes. "Sé que están hablando y es lo que decimos siempre, si hay propuestas buenas para todas las partes se puede tratar. Encima de la mesa no hay nada cercano para tomar una decisión, pero es cierto que él y su agente están valorando propuestas y podría pasar", indicó el presidente.

Las llegadas estarán condicionadas a las posibles bajas, según insistió ayer Tino Fernández. "Las entradas van a ser un poco en función de las salidas, pero son cuerpo técnico y dirección deportiva los que tengan más peso en la decisión y a la hora de fijar ese criterio", argumentó.

De ese planteamiento, sin embargo, queda excluido Gerard Valentín, cedido al Lugo -según anunció ayer el club- debido a la falta de oportunidades. Natxo González no necesitaría ningún recambio porque ya cuenta con David Simón y Eneko Bóveda en la posición de lateral derecho.

Tino Fernández también se pronunció sobre la situación de Albetonsa después de que el club rescindiese el contrato de cesión con el Nàstic y apuntó que será el defensa quien decida su próximo destino entre las propuestas que maneja. El presidente también descartó la renovación inmediata de Saúl García, que finaliza contrato en junio. "La idea del club en este momento es no posicionarse sobre renovaciones hasta que finalice la temporada", subrayó.

Los movimientos en el mercado, no obstante, no estarán condicionados por el actual bache de resultados que atraviesa el equipo, aunque Tino Fernández admitió que comparte la preocupación de los aficionados. "La comparto porque no son los resultados que los deportivistas queremos, pero en momentos de tempestad hay que mantener la calma y vamos a tratar de mejorar", reflexionó.